Szorongatja a koronavírus az alkatrész-utánpótlást

A koronavírus-járvány jókora veszteséget okoz a gazdaságban, s a holdújév meghosszabbítása valamint egyes tartományokban a bizonytalan munkakezdés miatt csúszhat a kínai alkatrész-utánpótlás. A Kaposvári Videoton több mint ötven kínai beszállítóval áll kapcsolatban.

Évente nagyjából hat-nyolcmilliárd forint értékű alapanyagot rendelünk Kínából – mondta a Somogyi Hírlapnak Pálca Levente, a Kaposvári Videoton ügyvezető igazgatója. – A gördülékeny termeléshez folyamatosan nagy mennyiségű árura van szükségünk. Most is több fontos rakományt várunk, a hajós szállítmányt még január tizedike előtt indították útnak Kínából és február 20-25 között érkezik a koperi (Szlovénia) kikötőbe. A konténerekben nyomtatott áramkörök valamint fém, illetve olyan műanyagalkatrészek is helyet kaptak, amelyet az ipari padlóápoló-termékünkhöz szükségesek.

Pálca Levente rámutatott: jelenleg kérdéses, hogy a kínai partnerek miként biztosítják a közeljövőben az alkatrész-ellátást. Ez nem csak a nagy hazai ipari gyárakat, hanem a közismert európai társaságokat is érinti. Döntő, hogy az ellátási lánc ne sérüljön, ennek ugyanis súlyos gazdasági következményei lehetnek.

Csakhogy a koronavírus miatt kialakult helyzetben pillanatnyilag nagy a bizonytalanság: a Kaposvári Videoton beszerzői szerdán is telefonon, illetve e-mailben egyeztettek a kínai szakemberekkel, ám egyelőre nem tudni, milyen menetrend szerint áll majd vissza az egyes tartományokban a termelés. A somogyi céggel együttműködésben álló távol-keleti cégek munkatársai közül többen távmunkában látják el feladatukat, s otthonról próbálják tartani a kapcsolatot.

– Egyszerre három problémára kell majd megtalálni a választ – hangsúlyozta Pálca Levente. – Egyrészt kérdés, hogy a kínai üzemekben mennyien állnak munkába, s február 10-én hány helyszínen kezdődik meg a termelés, s az is bizonytalan, hogy milyen ütemezés alapján szállítanak majd cégek, s melyik vállalatokat szolgálják ki elsőként. S az áru eljuttatására is gondolni kell. Az elmúlt időszakban kivételes esetekben repülőn hozták nekünk is a terméket, de többnyire kis térfogatú holmikról volt szó, s a több száz fajta árucikk közül nagyjából ötöt-hatot érintett ez a megoldás. A következő időszakban a szállítmányozó cégekre is sok feladat hárul.

A Kaposvári Videotonnál és a marcali üzemében folyamatos a termelés, közel 1400 dolgozót alkalmaznak, s 2020-ban közel 37 milliárd forint bevételt terveznek.