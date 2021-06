Szövegkönyvektől idősekig ingáztak a Csiky angyalai

Amikor tavaly márciusban egyik napról a másikra bezártak az iskolák és a kulturális intézmények, a kaposvári színház jegyirodája is pillanatok alatt ügyfél és feladat nélkül maradt.

Az ott dolgozók azonnal keresni kezdték a lehetőségét, hogy járvány idején hogyan segíthetnének másokon. Lapunk sorozatot indított nemrég a hétköznapi hőseink bemutatására. Kétségtelen, hogy Varga Katalin, a jegyiroda vezetője is közéjük tartozik.

– Fülöp Péter igazgató javaslatára a közösségi oldalon és a Csiky honlapján is jeleztük, hogy szívesen segítenénk – mondta Varga Katalin. – Bevásárlásban és gyógyszerkiváltásban kértek többnyire segítséget az idősek. Csaknem harminc helyre jártunk rendszeresen segíteni, gyakran a postán is mi fizettük be a csekkeket.

A munkatársnőim nagyon szeretnek vásárolni, így testhezálló volt számukra a feladat. Előfordult, hogy Budapestről felhívtak bennünket, hogy segítsünk az idős, kaposvári szülőknek a bevásárlásban. A legkülönlegesebb azonban az volt, amikor a távolsági buszpályaudvarra mentünk le egy csomagért, amelyet Kaposváron kellett célba juttatnunk. A pakk egy különleges diétához tartalmazott élelmiszereket – mesélte a jegyiroda vezetője.

Később az önkormányzat is elindította a maga segítő szolgálatát, így a jegyirodaiak szerepe csökkent, más feladatokat is kerestek az idősek segítése mellé. – Mivel a színházfelújítást követő költözés nagyon gyorsan zajlott le, nem volt idő a berendezkedésre, ezért a színházban is hasznossá tudtuk tenni magunkat a bezárás ideje alatt. Hosszú hónapokon át rendszereztük a színházi dokumentumokat. Szövegkönyveket, mappákat válogattunk át. Amikor úgy gondoltuk, hogy végeztünk, mindig kidőlt még néhány „csontváz” a szekrényből. Újabb és újabb dokumentumok kerültek elő. Olyan szövegkönyvekre és fényképekre leltünk, amelyek nagy eszmei értékkel bírnak. Úgy hívtuk magunkat, hogy mi vagyunk a „Csiky angyalai”.

A mai napig gyakran felhívják őket olyanok, akiknek a járvány idején segítettek.

– A hogylétünk felől érdeklődnek, megköszönik a segítségünket. Nagyon jólesik valamennyiünknek – mondta Varga Katalin.

Fotó: Lang R.