Szücs Pali szerencséje sem hiányzott a magyar érettségiről

Mikszáth Kálmán-novella, valamint Arany János és Tóth Árpád egy-egy verse is szerepelt a középszintű magyar érettségi második részében. Az általunk megkérdezett végzősök többsége a novellaelemzést választotta. A diákok úgy vélik, könnyű volt az idei vizsga, felkészülni viszont nehezebben tudtak.

Ezt ne hagyja ki! Itt a magyarérettségi megoldókulcsa!

Tavalyhoz hasonlóan idén is egy órával később, délelőtt kilenc órakor kezdődött el a magyar nyelv és irodalom érettségi. A legtöbb intézmény előtt már nyolc órakor gyülekeztek a diákok. Néhányan a szülői jó tanács és az ölelés után léptek csak be az iskolába.

Az Oktatási Hivatal adatai szerint Somogyban középszinten 1751-en, míg emelten 55-en érettségiztek magyarból. A kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpontban ötvenen adtak számot tudásukról. Hibszky Dávid teljes nyugodtsággal készült a hétfői megmérettetésre, csak úgy mint évfolyamtársa, Kiss Dóra. A gimnazista fiatal kérdésünkre válaszolva elmondta: könnyű feladatsorra számított, ennek ellenére sokat gyakorolt. – Az online oktatás megnehezítette a felkészülést – mondta Kiss Dóra. – Több mint fél évig nem voltunk iskolában, nem tudtunk személyesen konzultálni a tanárunkkal, pedig azt gondolom, hogy akkor sokkal hatékonyabban lehetett volna tanulni. Az elmúlt hónapokban sokat írtunk számítógéppel, kézzel kevesebbet, de remélem ez nem befolyásolja majd a mai teljesítményemet – tette hozzá a gimnazista.

A vizsgázóknak viszonylag egyszerű dolguk volt idén. A diákok az érettségi első részében az 1848-as szabadságharc szónokairól, például Kossuth Lajosról és Jókai Mórról szóló cikket kaptak. Ez alapján kellett megoldani a tizenegy feladatot. A gyakorlati szövegalkotás és az érvelés résznél pedig két aktuális téma közül választhattak. Az érettségizőknek kilencven perc alatt kellett megoldaniuk az első részt.

Az érettségi második felére már 150 percet kaptak a diákok. Két feladat közül választhattak, vagy összehasonlították Arany János és Tóth Árpád egy-egy művét, vagy elemezték Mikszáth Kálmán Szücs Pali szerencséje című novelláját. A legtöbben az utóbbi feladat mellett döntöttek. Simon Viktor, a katolikus iskola diákja szerint érthető, kevés szereplős szöveget kaptak, a műben pedig könnyedén fel lehetett fedezni a novella tipikus elemeit. Simon Viktor hozzátette: összességében mindkét feladatsor könnyű volt, ezért is végzett majdnem egy órával korábban.

A Táncsics-gimnázium diákjai is gyorsan letették a tollat. Nem sokkal negyed egy után már az intézmény előtt beszélték meg egymással a feladatokat, vagy éppen telefonáltak szüleiknek, hogy elújságolhassák, hogyan sikerült a vizsga. Kerényi Levente és Biczó Dávid is hamar teljesítette a feladatokat. Sok más diákhoz hasonlóan ők is a novellaelemzést választották, erre is készültek az elmúlt hónapokban. A fiatalok hozzátették: a hétfő délutánt pihenéssel töltik, hogy kedden újult erővel állhassanak neki a matematika írásbelinek. A járványhelyzet miatt hozott szabályok szerint néhány tantárgytól eltekintve, idén is csak írásbeli vizsgák lesznek.

Maszkban vizsgáztak, gyakrabban szellőztettek

Varga Bálint, a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója elmondta: szerencsére egyetlen érettségiző diák sem betegedett meg, ezért mindenki megjelent a hétfői megmérettetésen. Az iskolát a járványügyi szabályok szerint fertőtlenítették, a vizsgára pedig több termet is kinyitottak. Egy helyiségben – az előírt legfeljebb tíz helyett – öten-nyolcan tartózkodtak. Varga Bálint kiemelte: kézfertőtlenítőt minden teremben biztosítottak, gyakrabban szellőztettek, a vizsgázóknak pedig maszkot kellett viselniük. Az igazgató hozzátette: a náluk végzettek csaknem száz százaléka továbbtanul, többen jogi, közgazdasági, tanári és orvosi pályára készülnek.