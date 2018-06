Szükség van-e külsős alpolgármesterre Siófokon?

A hétfői rendkívüli testületi ülés előtt Lengyel Róbert, Siófok polgármestere bemutatta új alpolgármester-jelöltjét.

Az egyeztetésen Szajcz Adrián, a siófoki Fidesz frakcióvezetője elmondta, hogy nem javasolja egy új alpolgármester megválasztását, hiszen egy év van vissza ciklusból a 2019-es őszi önkormányzati választásokig. A frakcióvezető kitért arra is, hogy az előző alpolgármester nem váratlanul távozott, hanem saját karrierjét építve hagyta ott a várost és polgármesterét. Az önkormányzati törvény egy alpolgármester választását írja elő, akit a képviselő-testület meg is választott tagjai közül. Lengyel Róbert azzal érvelt, hogy a hivatali munka olyan terhet jelent, amely igényli a főállású alpolgármester alkalmazását. A balatoni város önkormányzat 144 fős a hivatallal rendelkezik, külön jogi és szervezési osztállyal, mely Szajcz Adrián szerint képes ellátni a feladatokat. Lengyel Róbert új alpolgármester-jelöltje mindössze három éve él Siófokon, korábban rendőrtiszti főiskolát végzett, a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályán és ügyvédként is dolgozott. Az új alpolgármester személyéről június 11-én, hétfőn 11 órakor dönt a siófoki testület.