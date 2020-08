Szünetelnek a szakrendelések Siófokon a koronavírus miatt

A kialakult járványügyi helyzet miatt három szakrendelés szünetel a Siófoki Kórházban augusztus 20-ig,

Mivel több dolgozó járványügyi megfigyelés alatt áll, szakrendelések szünetelnek a Siófoki Kórházban – közölte a kórház honlapján Inczeffy István, főigazgató. – Az elmúlt napokban, kórházunkban is voltak olyan dolgozók, akiknek a koronavírus tesztje pozitív lett, ezért egyes szakrendelések, mint diabetológia, gyógytorna, fizioterápia, átmenetileg szünetelnek – írta Inczeffy István.

A siófoki gyógyintézmény vezetője az elmúlt napokban több közleményt is kiadott, miután múlt szerdán teljeskörű látogatási tilalmat rendelt el a kórházban. Erre azért volt szükség, mert egy héttel ezelőtt egy, a belgyógyászati osztályon fekvő beteg és egy ott dolgozó koronavírus tesztje is pozitív lett. A kontaktuskutatás során azóta az is kiderült, hogy a kórház több dolgozója és siófoki háziorvosok is részt vettek egy, a városban tartott továbbképzésen, amin a pozitív teszttel érintett kórházi dolgozó is jelen volt. A háziorvosok első tesztjeit már elvégezték, ezek információink szerint negatívak lettek, a vírusfertőzést kizáró második tesztek hétfőn készültek. Az érintett háziorvosi körzetekben jelenleg helyettesítéssel oldják meg az ellátást.

Inczeffy István főigazgató ugyanakkor a siófoki eset kapcsán, az elmúlt napokban megjelent híresztelésekre is reagált. Hétfőn este a kórház vezetője azt közölte, hogy munkatársai a nyári időszakban jelentősen megemelkedett akut betegforgalom- és a sürgősségi ellátások okozta rendkívüli terhelés mellett is mindent megtesznek a zökkenőmentes ellátás érdekében. A főigazgató arra is kitért, hogy bizonyos járványügyi intézkedéseket továbbra is fenn kell tartaniuk, a szakrendelőkbe csak időpontra lehet érkezni az előjegyzések szigorú betartása mellett.

Ne terjesszenek álhíreket, ezt is kéri a kórházigazgató

– A különböző médiafelületeken megjelent álhírekkel kapcsolatosan pontosítani szeretném, hogy endokrinológiai szakrendelés kórházunkban soha nem működött (a belgyógyászati szakrendelésen átmenetileg dolgozott endokrinológiai szakképesítéssel is rendelkező közreműködő belgyógyász szakorvos, aki már nem dolgozik intézményünkben), az érsebészeti betegek ellátása a sebészeti szakrendelésen történik. A laborvizsgálatokra történő előjegyzési időt lehetőségeinkhez mérten igyekszünk csökkenteni – ez is olvasható Inczeffy István hétfői közleményében azzal kiegészítve, hogy a kórház igazgatója arra kérte az álhír terjesztőket, hogy ne csorbítsák az intézmény jó hírnevét.

A Siófoki Kórházban zajló gyógyító munkáról illetve a járványveszélyt követő betegellátásról a közösségi médiában több csatornán is megjelentek írások, többek között Siófok polgármesterének felületén is.