Szupersztárok a rúdon

Igaz történet alapján készült a Hustlers című film, vagyis a Wall Street pillangói, amelyben Jennifer Lopez nyújt a filmes szakma szerint kimagasló alakítást.

Nyugodtan lefogadható, hogy a mozijegyvásárlók 90 százaléka csak miatta ült be eddig a termekbe, a többi tíz százalék pedig Cardi B, Lizzo, Keke Palmer, G-Eazy, Lili Reinhart és Usher miatt. Fontos megjegyezni, hogy habár jó a film, de az illusztris szereplőgárda biztosan sokat hozzáadott a nézettségi adatokhoz.

A film alapját egy a New York magazinban megjelent Jessica Pressler által publikált cikk adja. Mottója velős, el is hangzik a megfelelő hangsúlyos helyen: „Ez az egész ország egy sztriptízbár, van aki táncol és mások fizetnek.

Ami biztos, hogy J. Lo profikat meghazudtoló mozdulatokkal tekereg a rúdon, de szerencsére nem ez adja a film nagyobb részét. A sztori középpontjában nem is ő, hanem Dorothy (Constance Wu) áll – remek névválasztás volt ez az utalás az Óz a csodák csodájára, hiszen hősünk is olyan elveszett a sztripperek világában, mint amennyire a kis Dorothy lehetett Óz birodalmában –, aki újoncként kerül be a klubba. Ramona (Jennifer Lopez) lehetne Óz, aki mindenkit ujja köré csavar és csak egyszerűen megjelenésével megáll a levegő. A két nő persze összebarátkozik, szó szerint Ramona a szárnya alá veszi Dorothyt. Eleinte csak öltáncosként brillíroznak, de miután beüt a 2008-as gazdasági válság, más vizekre evez a két „pillangó”. Ramona ötlete alapján New York-i brókereket lopnak meg. Majd miután megérzik a siker – és persze a sok pénz – ízét, és egyébként is csökken a bár forgalma, taktikát váltanak: bedrogozzák a pasikat, hogy ezután hatékonyan ürítsék le a hitelkártyáikat.

A történthez hozzátartoznak a banda másik tagjai: Mercedes (Keke Palmer) és Annabelle (Lili Reinhart) is. A lányok így négyesben tarolnak és azt gondolják, a dörzsölt brókerek meglopására feljogosítja őket a gazdasági válság. A képkockákat nézve, az lehet az érzésünk, hogy a csalás is olyasmi, amit érdemes a csúcson abbahagyni. Hőseinknek – ahogyan ez az igaz történetek esetében lenni szokott – ez nem sikerül, s persze kattan bájos csuklójukon a bilincs….

A Wall Street pillangói címet nem igazán érzem találónak. Egyrészt lusta választás a Wall Street farkasa alapján, másrészt ezek a nők nem prostituáltak. Igaz a mellettem helyet foglaló úriember az első pár képkocka alapján rögtön azt a kérdést tette fel: „ezek prostik?” Nem, nem azok, ezek a nők bosszút akartak állni azokon a brókereken, akik hozzájárultak a legutóbbi gazdasági válsághoz. Persze az nem derül ki bosszúvágyigazolásként, hogy valamelyiküknek is lettek volna részvényei. A banda más tagjai is csupán érvényesülni szerettek volna, barátokat, családot szerezni. Az sem derült ki, hogy habár a lányok házat, autót és rengeteg dolgot vettek a brókerek pénzéből, miért nem buktak le a nagy költekezések láttán…

A címen kívül nem tetszett a színészek szinkronhangja sem, de a filmzene mindent vitt. Hiányoltam még néhány Jennifer Lopez számot a tracklistából. És, ha már nála tartunk, azért amellett nem mehetünk el szó nélkül, hogy a szuperdíva nemrégiben töltötte az ötvenet, ehhez képest simán alakított egy überszexi harmincast. Aztán ott van a Riverdale szende kis Bethyjeként ismert Lili Reinhart, akiről sokan nem gondoltuk volna, hogy diáklányon kívül mást is tud alakítani… Na és persze feltűnik a Szolgálólány meséjében is elmeállapotban lévőt alakító Madeline Brewer, aki szerencsére itt sem százas.

A Wall Street pillangói olyan jól sikerült, hogy azt beszélik ez Jennifer Lopez eddigi legjobb alakítása, s ennek köszönhetően talán 2020. lehet a szupersztár Oscar-díjának éve. A film minimum több mint érdekes, már a történeti közelség miatt is, lényegretörően kaphatunk betekintést a sztriptíztáncosok világába, s ha valakinek még lennének illúziói az élet nevű játékról akkor azt is végignézhetjük itt-ott felszisszenve, miként lehet nagy magasságból sötétséges mélységbe zuhanni.

A Wall Street pillangói (The Hustler’s)

Rendező: Lorene Scafaria

Szereplők: Jennifer Lopez, Constance Wu, Lili Reinhart, Keke Palmer, Cardi B, Julia Stiles

Hossza: 104 perc

Játssza: Kultik Kaposvár