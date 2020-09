Tágasabb helyre költözött a tóti gyerekház

Tíz családot látogatnak rendszeresen, akik számára óriási segítség a Biztos Kezdet.

Tágasabb helyre költözött nemrég a biztos kezdet gyerekház Lengyeltótiban. Konyhát, foglalkoztatószobát, irodahelyiséget is kialakítottak az új helyen. Fürst Dorottya Petra, a gyerekház vezetője elmondta: körülbelül tíz család látogatja őket. Arra is van lehetőség, hogy az anyukákkal közösen főzzenek, de már például mosógép is a rendelkezésükre áll. A gyerekeket nagy játszószoba várja. Októbertől már pszichológussal, gyógytornásszal, s fejlesztőpedagógussal is találkozhatnak azok, akik igénybe veszik a gyerekház szolgáltatásait.