Támogatást kaptak a viharvert somogyi önkormányzatok

Pintér Sándor belügyminiszter 26 millió forintot ítélt oda a vis major alapból a viharban károsult önkormányzatoknak, köztük négy somogyi településnek is.

Több mint 26 millió forint vis maior támogatást ítélt oda hét – köztük négy Somogy megyei – településnek Pintér Sándor belügyminiszter. A legnagyobb összeget, csaknem 14 millió forintot Böhönye önkormányzata kapta út és önkormányzati épület helyreállítására, a szeptember 14-i döntés értelmében.

Ahogy arról már többször is beszámoltunk, megyénkben idén július 25-én volt hatalmas felhőszakadás, emiatt több utat, így a 61-es számú főút Nagybajom és Böhönye közötti szakaszát is le kellett zárni. A rendkívül heves vihar miatt megáradt a Rinya-patak, és ennek következtében leszakadt a híd a 68-as főút Böhönye és Segesd közötti szakaszán. A felhőszakadás más Somogy megyei településeken is jelentős károkat okozott.

