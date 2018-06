Tanácsok a megnövekedett forgalomban

Pénteken vége a tanítási időszaknak, ezzel együtt beindul a nyári idegen– és közúti forgalom az M7-es autópályán hétvégenként. A torlódások és balesetek ilyenkor gyakoriak a Balatonra vezető gyorsforgalmi úton, ezért az üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt. több hasznos tanáccsal szolgál a közlekedőknek.

Javasolják, hogy a közlekedők kerüljék el a csúcsforgalmi időszakokat. A legtöbben pénteken délután és szombat délelőtt indulnak el a fővárosból és vasárnap este, hétfőn reggel érkeznek vissza. Hétfőn ráadásul a kamionstop után jelentős a teherfogalom is. Ezekben az időszakokban egy kisebb koccanás is elegendő a jelentős torlódás kialakulásához. Az Útinform telefonszámán (+36-1-336-2400) és a weboldalán is friss információkat kaphatnak.

Hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon útnak, legyen a kocsiban ásványvíz, frissítő. Erős forgalomban különösen figyeljen a követési távolság betartására. A leállósávot csak műszaki meghibásodás esetén használja, tilos haladni rajta, ha a forgalom megáll vagy lépésben halad. A nyári időszakban többször előfordulnak záporok, zivatarok, ilyenkor egyes esetekben nagyobb mennyiségű csapadék kerül a burkolatra, ezzel egy időben a látótávolság is csökken. Fontos, hogy az út–és látási viszonyoknak megfelelően válasszuk meg a sebességét.