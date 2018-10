Tánc az út közepén – életveszélyes kihívás terjed az interneten

Újabb veszélyes kihívás terjed a fiatalok körében, a legfrissebb „trend”, hogy egy forgalmas út közepén ugrálnak és táncolnak. Az interneten terjedő kihívást már magyar fiatalok is kipróbálták és fel is töltötték különféle közösségi oldalakra.

– Vonat előtt a sínen ugrálásról már hallottunk – mondták a megkérdezett kaposvári középiskolások. Egyikük, Pap Gyula azt is hozzátette: ezzel mindenki csak a saját életét veszélyezteti. – Szerintem sokan azért mennek ebbe bele, mert viccesnek tartják, pedig nem az – tette hozzá.

A megkérdezett egyetemisták szintén hallottak a jelenségről. – Óriási butaságnak tartom – hangsúlyozta a kaposvári egyetemen tanuló Látics Barbara és Magda Elizabet. A fiatal lányok elmondták: szerintük csak azért csinálják ezt a kamaszok, hogy felhívják magukra a figyelmet.

Horváthné Puska Emőke, tanácsadó-szakpszichológus szerint is a figyelemfelhívás az egyik oka az új kihívásnak. – A fiatalok fogadásból is belemennek olyan dologba, ami köz-és életveszélyes – folytatta a szakember. – A következményekkel pedig nem számolnak. Nagyon sok inger éri a gyerekeket, az unalmat pedig képtelenek eltűrni, ezért olyan programokat keresnek, ahol meg tudják növelni az adrenalinszintjüket. Virtuális világban is élnek és olyan számítógépes játékokkal játszanak, ahol mindent meg lehet tenni. Annak ugyanis nincs következménye, ha például meghalnak vagy megsebesülnek.

– Tudni kellene a szülőknek, hogy szabadidejében kivel, mit csinál a gyerek – fogalmazott Horváthné Puska Emőke. – Nem szabad szigorú szabályokat hozni, mert azt támadásnak veszik a fiatalok, inkább őszinte és bizalmas kapcsolatot kell kialakítani velük. Több időt kell szánni egymásra, a napi történéseket pedig megbeszélni, így ugyanis kialakulhat egy kölcsönös bizalom szülő és gyerek között.

A tanácsadó-szakpszichológus azt tanácsolja a fiataloknak, hogy keressenek értelmes programokat és olyan közösségeket, akikben megbízhatnak.