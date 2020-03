Táncoló, éneklő és fekvőtámaszozó robotok segítik az oktatást

Robotok lepték el a napokban a Kodály Zoltán Központ Általános Iskolát. A mindennapjaink számos területén váltják ki a robotok a tanulók ismerjék ezeket az eszközöket, hiszen mire felnőttek lesznek a robotika a mindennapjaik része lehet.

Kíváncsi tekintetek figyeltek a Kodály iskola egyik osztálytermének ajtajában. Az ötödikesek mutatták be a tanórájukon hogyan működnek az Alpha 1-es robotok, de még kicsengetés után sem tudták letenni ezeket. – Nekem nagyon tetszenek ezek a robotok, kár, hogy drágák, otthon is jó lenne egy ilyen – mondta el Cseh Márk ötödikes tanuló. József Donát az interneten ismerkedett eddig a robotokkal és nagyon örült, hogy iskolájában ki is próbálhatta hogyan lehet irányítani ezeket az eszközöket. – Fekvőtámaszozni és táncolni is tudnak, a fejük tetejét kell megérinteni és akkor leállnak – mutatta az Alpha működését a tanuló. A három robot egy sokoldalú oktatási segédeszköz, amely segíti a tanulók gondolkodását. A Kodály iskolába a kaposvári tankerülettől három eszköz érkezett, melyeknek darabja 250 ezer forintba kerül.

– Most még a játék áll a középpontban, de a közeljövőben számítógépen programokat is írnak a diákok és a robotoknak különböző mozgásformákat tanítunk meg – mondta el Maráczi Attila pedagógus. Hozzátette: az Alpha 1-es modelleket tizenhat szervomotor mozgatja, a beépített érzékelőknek köszönhetően egy elesés után maguktól képesek felállni. A mellkasukon található infravörös érzékelők révén ki tudja kerülni az akadályokat is. Tableten és telefonon lehet vezérelni, de angol vezényszavakra is reagál. – A mindennapjaink számos területén váltják ki a robotok az emberek által végzett munkafolyamatokat, sok olyan szakma és foglalkozás van születőben, amelyek a robotok kezeléséhez, vezérléséhez vagy tervezéséhez kötődnek – jegyezte meg a pedagógus. Kiemelte: szerinte nagyon fontos, hogy a tanulók ismerjék ezeket az eszközöket, hiszen mire felnőttek lesznek a robotika a mindennapjaik része lehet.

Elbűvölte a barcsi ovisokat az okos robot

A barcsi Arany János Általános Iskolába is megérkezett az emberi mozgást csaknem teljes egészében utánozni képes eszköz. – A robot az oktatásban azt a célt szolgálja, hogy felkeltse az érdeklődést a robotika iránt és működtetése fejleszti a tanulók algoritmikus gondolkodását – mondta el Horváth Edit igazgató. Hozzátette: az óvodásoknak is bemutatták az Alpha 1-et, akik nagy izgalommal figyelték a táncoló és állathangokat utánozni tudó robotot.