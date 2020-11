Tanulni tanulnak a diákok a karantén után

Lassabban megy a tanulás, és a diákok magatartásra sem mondható kifogástalannak. A két és fél hónapos nyári szünet után eddig is nehezen rázódtak vissza a gyerekek az iskolába. Az összességében félévnyi szünet azonban rátett egy lapáttal: némelyiküknél érezhetően lelassult a tanulási folyamat.

– A karantén alatt mintha elfelejtettek volna tanulni a gyerekeim – mondta Csik Gyöngyi. Az édesanya szerint a gyerekek hiába tettek meg mindent a jó jegyért, a karantén és a nyári szünet után mintha átalakult volna a tanulási szokásuk. – Mindent elolvastak, de nem tanulták meg, talán azért, mert nem tudták maguknak kiemelni, mi a lényeg – tette hozzá az édesanya, aki az elektronikus naplóból mutatta meg fiai érdemjegyeit. – Most kezdik kijavítani az év eleji, rosszul sikerült dolgozatok jegyeit – mondta. Két fia négyes-ötös tanulók voltak eddig, de kettes-hármasok is becsúsztak mostanában, a tavalyi anyagot számon kérő dolgozatoknál.

– A jelenség észlelhető, ám nem általánosítható minden diáknál. A kollégák sejtették, hogy vissza kell lépni a tananyagban, amelynek a sebessége megváltozott – mondta Héra Zoltán, a Toldi Lakótelepi Általános Iskola igazgatója. – A gyerekek egy részének újra meg kell tanulniuk tanulni – tette hozzá. A kialakult jelenséget a versenyhelyzet hiányára vezetik vissza a pedagógusok. Mert míg egy tanórán öt perc alatt megoldanak öt feladatot, addig otthon, saját tempójukban haladtak a gyerekek, akár fél óra is rendelkezésre állt ugyanarra az öt példára.

– Egyszerűen nem volt rajtuk az a nyomás, ami egy közösségi környezetben éri őket, a tanórán. Az iskolában a pedagógus látja a gyerekeken, hogy értik-e a tananyagot, amit ha kell, többféleképpen elmagyaráz. Mégiscsak egy szakma a miénk – mondta az iskolaigazgató.

– Nyári szünet után eddig is nehéz volt a visszaállás. Több hét kellett, mire a gyerekek bele­rázódtak a tanulásba – mondta Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója.

– Nem látom rosszabbnak a gyerekeket, inkább a teljesítményük romlott. Amikor szeptemberben visszajöttek, mintha ki akarták volna beszélni magukból az elmúlt fél évet, nehezebben lehetett fegyelmezni a többséget. Mostanra visszaállt a rend – mondta az főigazgatónő, aki szerint a gyerekek sokkal alkalmazkodóbbak, mint a felnőttek.

– Az új szabályokhoz, amelyek a vírushelyzethez kapcsolódnak, alkalmazkodniuk kellett, iskolai szabályrendszerbe való visszaszokás ment nehezebben a féléves kihagyás után – mondta Szabóné Kudomrák Zsuzsanna. Hozzátette: Mivel fél évig nélkülözték a társas kapcsolatokat, ezért a közösségi életbe való visszarendeződés várhatóan decemberre teljes mértékben megtörténik.

A haláltól való félelem bénítja meg a gyerekeket

A diákok lelki állapota is kihat az iskolai teljesítményükre, főleg akkor, ha nem érzik biztonságban magukat. Szigeti Mónika, gyermekpszichológus az elmúlt időszakban gyakrabban találkozott olyan gyerekekkel, akik szorongtak a kialakult vírushelyzet miatt.

– Fenyegetettséget, halálfélelmet éreznek a hozzám fordult gyerekek, mert sem ők, sem a szüleik nem tudják befolyásolni a vírushelyzetet, és emiatt bizonytalanságban élnek – mondta a pszichológus. Hozzátette: a gyerekek lelki állapota megjelenhet teljesítményükben is, ám a korábbi tanulási technikákat idővel fel lehet eleveníteni náluk. Amit nehezebben élnek meg a kicsik, az leginkább a barátaikkal való kötelező távolságtartás.

Manuálisan is lemaradtak kicsit

Bár a jelenség nem általánosítható, de szélsőséges esetben az is előfordult, hogy hetedik osztályosokkal kellett szorzótáblát gyakoroltatni, mert kiestek a napi számolási rutinból. A szövegértési feladatok nehezebben mennek a kisebbeknek is. A lassulás jelensége azonban nemcsak a szellemi képességekben tapasztalható. A gyerekek manualitása is romlott a tanárok szerint. Egy alsó tagozatos tanítónő arra panaszkodott, hogy a digitális eszközök előtérbe kerülésével a gyerekek külalakja látványosan romlott, és a technikaórán használt eszközöket, ollót, ragasztópisztolyt nehezebben használják, a finommotorikus képességek trenírozásának kihagyása miatt.