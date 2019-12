Tarlós István: mindig mértékadó számomra a keresztény értékrend

Tarlós István hitvallást tett a kaposvári püspökségen: a volt főpolgármester a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) kaposvári csoportja meghívására érkezett Somogyba, hogy értékelje a pályáját és a mai politikai helyzetet.

Tarlós István alapította meg egykor az óbudai KÉSZ-t, mutatott rá a köszöntőjében Csillag Gusztáv ügyvéd, a kaposvári csoport vezetője. A volt főpolgármester régi barátként üdvözölte Szita Károlyt, aki éppen 25 évvel ezelőtt tette le a polgármesteri esküjét. Az est vendége volt Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke is. Budapest egykori vezetője arról beszélt, hogy mit jelent számára a kereszténység.

– A feleségem biztos a mennyországba jut, én határeset vagyok, mint minden politikus! – csillogtatta a sajátos humorát rögtön az est kezdetén a volt főpolgármester. Azonban komolyra fordította a szót, és elmondta, hogy egész pályafutásában mértékadó volt számára a keresztény értékrend. Ami azonban a hitet illeti, szerinte sohasem lehetünk biztosak a dolgunkban, mert II. János Pál szavaival élve vallja, hogy mindennap meg kell küzdeni a hitünkért.

Tarlós István értékelte az elmúlt 10 éves működésének fővárosi eredményeit, és a mai helyzetet áttekintette amellett, hogy a múltjából is megosztott történeteket. Megtudhattuk róla, hogy gyerekként bizony összetörte a pingpongütőt, mert nem bírta a vereséget, a legutóbbi választás után azonban másképp volt.

– Nem a székembe kapaszkodtam, és nem akartam maradni mindenáron, csak nem akartam elveszteni egy meccset – vallotta be férfiasan a hallgatóságnak. – Ám ez nem volt váratlan vereség, csak mi hisszük azt. A kommunikációnkat felül kell vizsgálni és a stratégiánkat át kell gondolni, mert felnőtt egy generáció, amelynek már semmit sem mond, hogy mi volt 1990 előtt.

Jelenleg a miniszterelnök tanácsadója, ám mint elmondta, ebbéli minőségében konkrét ügyekkel, aktuálpolitikával nem foglalkozik, csak közműfejlesztésekkel, közlekedéssel és önkormányzati strukturális kérdésekkel.

– Kényelmes helyzetben vagyok, mert egy tanácsot lehet elfogadni vagy nem – elmélkedett a volt főpolgármester. – A családom mindenesetre jobban járt így. Stresszes három évtizedet töltöttem a politikában, és nem felejtettem el, hogy mindenért meg kellett küzdenem, gyermekként még azért is, hogy bekerüljek a grundfoci csapatba.

A 71 éves politikus hozzátette: ne panaszkodjunk, mert a szüleinknek, nagyszüleinknek még nehezebb volt megélni a XX. század viharait, és mi gyengébbek vagyunk, mint ők voltak…

A szabadságnak kollektív felelőssége van

Sokat jelent Tarlós István számára II. János Pál és XVI. Benedek pápa személye, bontakozott ki az előadásából. Szent János Páltól magáévá tette azt a gondolatot, hogy a szabadságnak kollektív felelőssége van. Ezzel szemben egy neoliberális világban a szabadság azzal egyenlő, hogy mindenki azt csinálhasson, amit akar, de a szabadság etika nélküli felfogása csupán pillanatnyi szeszélyt jelöl, következtetett erre a volt főpolgármester.

Benedek pápával személyesen találkozott, és erről is mesélt a kaposvári KÉSZ közönségének. Azt kérte a pápától, hogy áldja meg a feleségét és a városát. Budapest szeretete egyébként is sütött Tarlós István szavaiból. Ahogy elmondta, általában azért is nyilatkozik szűkszavúan a mai helyzetről, nehogy a szeretett városa lássa a kárát. Ezért inkább nem reagált arra a felvetésre, hogy Karácsony Gergely díszpolgári címet ajánl neki, de Demszky Gáborral együtt.