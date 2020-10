Tároló mentesíti a kerítést a bringáktól

Eddig csak a kerítésnek tudták támasztani a bringákat a Borostyánvirág Anyaotthonban dolgozó szociális munkások. A Videoton jóvoltából azonban egy új biciklitárolóval gazdagodott az intézmény, amiért Dér Tamás, kaposvári alpolgármester is köszönetet mondott. Az új lehetőségen felbuzdulva az intézmény kerékpárokat tervez beszerezni a náluk lakó édesanyáknak és gyermekeknek, könnyítve a közlekedésüket. Erre pályázati forrásokat keresnek a közeljövőben.

– Országos hatáskörű intézményként bántalmazott nőket fogadunk be, és ilyenkor az a jellemző, ha van is biciklijük, ritkán tudják magukkal hozni. Ennek ellenére volt példa arra, hogy saját biciklivel járt dolgozni egy nálunk lakó édesanya – mondta Biró Dániel intézményvezető.

Az anyaotthon teljesen kihasznált, minden szoba tele van. Jelenleg harminchatan élnek az intézményben, 12 édesanya és 24 gyermek. A Videoton mellett más kaposvári cégek is támogatják az erőszak áldozataivá lett édesanyákat. Az E.ON segítségével pályázati forrásból játszóteret létesítenek a hátsó udvaron, erre a világjárvány tapasztalatai vezették rá őket, amikor nehéz volt programot biztosítani a gyerekeknek a kijárási korlátozások idején. Őshonos magyar gyümölcsfákat is ültetnek majd a gyerekekkel közösen a területen. Biró Dániel hozzátette: a koronavírus fenyegetése okozott szervezési nehézséget náluk, mert a járvány első időszakában a zárt intézménybe mindent be kellett hozni az ellátáshoz. A második hullám idején csak a fertőtlenítésre és a védőfelszerelések használatára kell ügyelni. A védekezést saját költségvetésből kénytelenek megoldani.