Tarolt a pedagógia kar az egyetemi sportnapon

A kaposvári Egyetem is csatlakozott az Egyetemi Sport Nemzetközi Napjához, így egész napos sportprogramokkal várták a campuson tanuló hallgatókat és oktatóikat.

Csütörtökön reggel nyolc órakor ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét az egyetemi sportnap. Ez alkalomhoz kapcsolódva adták át az új, rekortán borítású multifunkcionális sportpályát, a felújított öltözőket, és a kibővített konditermet is.

A nyitóünnepségen Borbás Zoltán, a Kaposvári Egyetem kancellárja megköszönte mindazoknak a segítséget, akik lehetővé tették ezeket az infrastrukturális fejlesztéseket. Ennek keretében tehették rendbe a tornacsarnok parkettáját, az öltözőket, és a konditermet is. De megköszönte a Magyar Labdarúgó Szövetség közreműködését is, hisz mint elmondta, az új sportpálya lényegében az ő TAO keretükből épülhetett fel.

Gelencsér Attila országgyűlési képviselő beszédében elmondta, az ilyen és ehhez hasonló beruházások is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy egészségesebben éljünk.

Dér Tamás, Kaposvár Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy ezekben az években 13 milliárd forint értékben történnek sportberuházások Kaposváron. Ezért is tartja különösen fontosnak, hogy a Kaposvári Egyetem is lépést tart ezzel a fejlődéssel, hisz aki a sportba fektet, az a jövőbe fektet be egyúttal. Örömmel jelentette be azt is, hogy a Sportlétesítmények Országos Szövetsége, mely több mint hatvan sportintézményt foglal magában, ebben az évben a Kaposvári Egyetemnek ítélte meg díjat az intézményi kategóriában.

A köszönetnyilvánítások és a nemzetiszínű szalag átvágása után közös bemelegítő futással vette kezdetét a sportnap.

Az egyetem karai mérték össze tudásukat, felkészültségüket a különböző sporteseményeken. A művészeti kar nem állított ki csapatokat, de a többi kar majdnem minden versenyszámban képviseltette magát.

A várméta nevű játékot a gazdaságtudományi kar nyerte, második helyre szorítva a pedagógiai kart. E versenyszámon kívül, mindenben taroltak a pedagógia kar hallgatói és oktatói. Megnyerték a röplabda és footsal bajnokságot is, de meggyőző teljesítménnyel utasítottak maguk mögé minden más kart a sorversenyen is. Így az abszolút összesítésben is nekik járt a legnagyobb kupa.