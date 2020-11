Tárt karok és Nyitott Kapu: vár még néhány fekhely az utcalakókra

Még nincs tele a kaposvári „Nyitott Kapu” Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhelye. Hamarosan azonban várható, hogy a még utcán lakó hajléktalanok is beköltöznek az egyre hidegebb idő miatt.

Az éjjeli menedékhely jelenleg nyolcvanöt százalékos kihasználtsággal működik, tehát van még üres fekvőhelyük. A nappal száz embert tudnak befogadni egyszerre, az éjjeli menedékhelyen hetvenegy hajlék nélkülit tudnak elhelyezni. – Fel vagyunk készülve a krízisre, vannak még matracaink, a nappali melegedőt és az előteret is be tudjuk rendezni alváshoz, ha szükséges – mondta Nagy Bernadett Beáta, intézményvezető. – A vírus miatt arra törekedünk, hogy csak azok a gondozottjaink menjenek ki a városba, akik dolgozni járnak – tette hozzá.

Ott jártunkkor éppen a reggelijüket fogyasztották a nappali melegedőben a hajléktalanszálló lakói. – Ezek az intézkedések a kedvemre valók: Nem jó a látásom, ha nem muszáj, nem szívesen töltöm az utcán az időt – magyarázta Soós István, a teáját kortyolgatva.

– Mindennel ellátnak itt bennünket, tetszik, hogy újabban kapunk szörpöt és kávét. Ráadásul jóval korábban felmehetünk a szobákba, mint máskor – mondta Béres Lászlóné, miközben reggelizett.

– Délelőtt takarítás, fertőtlenítés van a szobákban, de a vírus miatt már 13 órától felmehetnek a lakórészbe olvasni, televíziót nézni. Erre az intézkedésre azért volt szükség, hogy ne egy helyen tömörüljenek annyian – mondta az intézményvezető. A melegedőben is csökkentették a székek számát. A maszk is kötelező, a kijárási és látogatási tilalom mellett. Naponta kétszer lázat mérnek, eddig még senkit nem szűrtek ki koronavírus miatt. A szállón a teljes ellátáshoz tartozik a napi szintű vitaminpótlás is.

– Tizenöt hajléktalan lehet még az utcán, akikről feltételezzük, hogy a hideg bekényszeríti majd őket a szállóra. A tavaszi hullámban érezhetően jobban bírták az intézkedéseket. A még utcán lévő gondozottak is emiatt nem jöttek még be – mondta Nagy Bernadett Beáta.

A beköltözőket tesztelik a szállón

Az egyre viszontagságosabb időjárás miatt be kell engedni a hajléktalanszállóra azt, aki kéri. A vírushelyzetre való tekintettel azonban az „új beköltözőket” tesztelni kell koronavírusra. Emiatt őket elkülönítik, amíg 48 órán belül két negatív eredményt produkálnak.

– Hetente két új hajléktalan kér bebocsátást, nekik az orvosunk megkéri a tesztet. A bent lévőket pedig csak akkor teszteltetjük, ha gyanús tüneteket produkálnak. Pozitív esettel még nem találkoztunk – mondta az intézményvezető. Hozzátette: egyelőre nem terveznek teajáratot indítani, mert a cél a hajléktalanok behívása lenne a szállóra, ahol minden szükséges ellátást megkapnak.