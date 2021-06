Tárt karokkal vár Somogyország

Közel hatvanezer vállalkozás sorsáról dönthetnek a somogyiak ezen a nyáron – mondta Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke.

Meglátása szerint most a magyar embereken a sor, hogy összefogjanak és belföldi nyaralásukkal a magyar és kiemelten a somogyi vállalkozásokat támogassák.

57 662 bejegyzett vállalkozás működik megyénkben, Somogy hagyományosan a szolgáltató szektorban, ezen belül a turizmushoz kötődő cégeknél állítja elő az egy főre eső GDP legnagyobb részét. Talán kevesen tudják, de az országos összesítés szerint Somogy megye a vendégéjszakákat összesítő adatsor szerint évek óta stabilan a negyedik helyen áll az országos rangsorban Budapest, Zala és Veszprém megye után. – Nálunk minden szállásadó tudja, mekkora érték a belföldi vendég – fogalmazott Biró Norbert, aki a koronavírus okozta kényszerszünet után arra kéri az itt élőket, válasszanak belföldi, ha lehet somogyi úti célt kirándulásaikhoz, nyaralásukhoz.

A közgyűlési elnök kiemelte, ezek a vállalkozások munkát és fizetést adnak a somogyiaknak, ők azok, akik megfűszerezik a vendégek pihenését. Biró Norbert szerint a Balatont leszámítva is számos turisztikai attrakciónak ad otthont Somogy, árfekvésben is mindenki megtalálhatja a pihenéséhez illő úti célt. Gyógyfürdőink környékén sok magánszálláshely is működik, a kereskedelmi szálláshelyek közül sok száz családi vállalkozásként működik. A vírushelyzet – ahogy a vendéglátó szektor szereplőinél szinte mindenhol – számukra is jelentős kiesést jelentett, ezért lokálpatriótaként segíthetünk ezeknek a családoknak is.