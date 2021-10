Tárt karokkal várták a tenni akarókat a toponári vöröskeresztesek

Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a Magyar Vöröskereszt Toponári Alapszervezete szombaton.

Az eseményen köszöntek el a szervezet mindenesétől, a titkári teendőket a kezdetektől ellátó Bajay Zoltánnétól is, akitől Kovácsné Horváth Katalin vette át a stafétát. Az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről az elnök, Cserényiné Horváth Edit tájékoztatta a rendezvény részvevőit. Elmondta, hogy már a kezdetektől nem csupán a véradások szervezését és az egészségügyi felvilágosítást vállalták fel, de a városrész közösségi életének is aktív szereplői kívántak lenni. Ennek megfelelően minden jelentősebb évfordulón és ünnepségen ott voltak, ruhát gyűjtöttek a rászorulóknak, részt vettek a környezetük szépítésében, temetőt gondoztak, előadásokat szerveztek és az iskolásoknak évente egészségügyi vetélkedőt is tartottak.

Nem ok nélkül szólt elismerően a szervezet munkájáról Szita Károly polgármester. Somogy egyik legjobb alapszervezetének nevezte a toponárit Jakodáné Jendrek Zsuzsanna, a Vöröskereszt megyei elnöke is. A leköszönő Bajay Zoltánné lapunknak elmondta, hogy az évek során szinte mindenkit a soraikba gyűjtöttek, aki tenni akart a településért, volt időszak, amikor százhatvanan is voltak. Az iskolában folyamatban van az ifjúsági tagozatuk szervezése, amelyhez már a szakember is rendelkezésre áll.

A visszatekintés után oklevelet és ajándékot adtak át a legaktívabb tagoknak és a támogatóiknak, ezt követően a Korona Nyugdíjas Egyesület adott műsort. A rendezvény megvendégeléssel folytatódott, majd Varga József zenéjére táncmulatsággal ért véget.