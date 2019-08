Táskai termálvíz fűt majd be a négyhektárnyi üvegházban

Akár már fél év múlva megkezdődhet a munka a termálvízre alapozott kertészetben Táskán. A somogyi faluban elindult a terület rendezése, napokon belül pedig már a kutakat fúrják. A négyhektáros üvegházban elsősorban folyton termő paradicsomot termelnek majd.

Szinte egyik napról a másikra eltűntek a fák, cserjék Táska határában. A somogyi kistelepülésen hét hektárnyi területet tisztítanak ki egy beruházás kivitelezése miatt.

– Négy hektáron jön létre egy termálvízzel fűtött kertészet a tervek szerint hat–nyolc hónap múlva – mondta el Gadányi István, Táska község polgármestere, hozzátette: négy kutat fúrnak, kettővel fűtenek majd, a többiből érkező termálvizet pedig a jogszabályoknak megfelelően visszajuttatják a talajba.

– Korábban tíz esztendei, pontosan 1976-tól 1986-ig működött itt egy kertészet, de a technológiai problémák miatt megszüntették a helybéliek. A sóval telített termálvíz kicsapódott a hűlés következtében a belső cső falára és eldugította a rendszert – tette hozzá Gadányi István. A településvezető megjegyezte: elsősorban paradicsomot termesztenének a kertészetben, hektáronként 400 tonnát. A beruházás közel negyven főnek adna munkát.

– Biokertészetet valósítana meg a két beruházó, a dolgozók három garnitúra ruhát kapnak, egyet az üvegházban, egyet pedig azon kívül viselhetnek, egy pedig tisztítás alatt lesz, haza nem mehetnek benne, nem vihetnek be semmilyen fertőzést a kertészetbe – mondta el Gadányi István. A beruházás több milliárd forintba kerül. Pályázati forrás segítségével egy kaposfői és egy fonyódi vállalat valósítja meg a termálvízzel fűtött biokertészetet.

– Nem csak a helyieknek, hanem a környékbelieknek is munkát adhat a kertészet. Bízok benne, hogy a szakképzett fiatal munkaerő is érkezik ide, akik letelepednek a településen is – jegyezte meg a polgármester.

– A Balaton déli részén ekkora volumenű nagyberuházás nem volt az elmúlt harminc-negyven évben, a befektetők már kiaknázták piaci lehetőségeiket, hogy bioterményeiket hol és hogyan értékesíteni tudják – mondta el Gadányi István. A területrendezés július végén kezdődött meg és a tervek alapján hat–nyolc hónap, mire megvalósul a beruházás. Az öntözést öt kúttal oldják meg.