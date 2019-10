A taszári repülős múltba sétáltak vissza a diákok

Katapultáltak, tiszti ruhába öltöztek és a MIG-eket is megnézték az Eötvös Szakgimnázium honvédelmi tagozatos tanulói Taszáron. A Magyar Veterán Repülők Szövetsége Somogy Megyei Egyesülete interaktív tárlatvezetéssel és ajándékokkal várta a fiatalokat az egykori laktanyában.

– Nem valami kényelmes – mondta osztálytársainak Sipos Ramóna, mikor a katapultülést próbálta ki. Szerszámok, alkatrészek, egyenruhák, fényképek – minden megtalálható az egykori laktanya múzeumában, ami a taszári repülés történetét mutatja be a kezdettől a laktanya bezárásáig. Kontra Karolina először járt itt. – Nagyon szépek a felszerelések és belegondoltam, hogy ezeket a csizmákat egykor a repülőtisztek hordták – mondta a tizenegyedikes tanuló.

Szücs Barnabást a MIG gépek bűvölték el. Katona családból származik, édesapja és annak testvére is egyenruhás volt. Szeretné ő is ezt a hivatást választani. – Szerintem egy katonának jó fizikummal kell rendelkeznie és nem árt, ha van esze is – mondta el a szakgimnazista.

Szulimán Konrád az altiszti akadémiára készül a szakgimnázium után. – Nagyon érdekel a repülés, ebbe az irányba orientálódom és hatalmas élmény, hogy itt lehetek Taszáron – jegyezte meg a tizenegyedikes tanuló.

A MOL Alapítvány Helyi Érték programjában háromszáz pályázóból negyvenen kaptak anyagi támogatást, köztük a Magyar Veterán Repülők Szövetsége Somogy Megyei Egyesülete.

– Fél millió forintot nyertünk el a pályázaton, molinókat gyártattunk, amelyek járják a megye iskoláit, valamint kisebb ajándékokat készítettünk a gyerekeknek és a múzeumba való utazási költségekre fordítjuk a támogatást – mondta el Koppány Zoltán, az egyesület elnöke, akitől azt is tudjuk, hogy a diákokkal először megnézték a millennium évében készült hősi emlékművet, majd a laktanyában a négy MIG repülőgépet is, aztán a múzeumban folytatódott a tárlatvezetés.

– Az Értékőrző történelmi séták programunkban a pályaválasztás előtt álló fiataloknak szeretnénk a katonai hivatást népszerűsíteni, valamint a repülő múltunkat továbbadni az utókornak – folytatta Koppány Zoltán.