Tavasszal adják át a busztelephelyet

A környezettudatos tervezés jegyében hőszivattyúkat, légcserélőket telepítettek, s a vagyonkezelőnél ideiglenesen kialakított tankolóállomásról hamarosan átkerül az egyik földgázsűrítő berendezés is. Belül a villanyszerelési és festési munkálatok zajlanak, kívül pedig a kedvezőbb időjárás beköszöntével megkezdődik a leglátványosabb munkafolyamat, a szigetelés és a fali burkolóelemek felhelyezése.

Zajlik a szerelés

A javítócsarnokban az aknákat szigetelik, ezt követően építik be a kapukat, s fejezik be a gépészeti szerelést. A csarnok szociális blokkjában az étkezőt, az öltözőt és a vizesblokkokat alakítják ki. Az épületekben a hűtést és a fűtést is légkezelő berendezések biztosítják, amelyeknek alacsony villamosenergia-szükségletük. A buszok tankolásához fedett helyen két kútfejet alakítanak ki a napokban. A telephely áramellátását a Kapos Holding napelemparkja biztosítja.