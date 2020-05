Tavaszi akciós akác árazza be jó előre a következő tél fűtését

Most célszerű megvásárolni a tűzifát, a következő fűtési idényre ugyanis kiszárad a tüzelő. Ezzel a költségek akár 30 százaléka is megtakarítható.

– A koronavírus-fertőzés a tűzifavásárlást is megváltoztatta némiképp – mondta Meiszterics László kaposvári fakereskedő. – A veszélyhelyzet kihirdetése óta lezártuk a telephelyünket, de kiszállítást vállalunk. Az előrelátó vásárlók ilyenkor rendelik meg a téli tüzelőt, mivel így kellőképp kiszárad a fűtési szezonra, s lényegesen jobb lehet a fűtőértéke.

A kaposvári vállalkozásnál kalodában értékesítik a fát. Tavaly óta nem emeltek árat, a 0,7 köbméteres akác, tölgy, bükk egységesen 17 ezer forintba kerül. Az alapanyagot egy nagy cégtől és négy őstermelőtől szerzik be. Bőven van tüzelő, nemrég 200 köbméter akácot hozattak a telephelyükre.

Meiszterics László azt mondta: vásárlás előtt feltétlenül érdemes feltérképezni a kínálatot. Van, ahol mázsánként árulják a fát. Ilyenkor döntő, hogy a kereskedésben legyen hitelesített mérleg. A vevőknek ugyanakkor kockázatot jelenthet, ha a kereskedő nem ad mérlegjegyet, ami igazolja a pontos famennyiséget. Egyesek azzal is trükközhetnek, hogy a megrendelt fát nagy halomba öntik le a kuncsaft udvarára, s a megrendelő csak később szembesül azzal: az akác- és a tölgykupac jókora adag kevésbé értékes fát – égert, illetve nyárfát – is rejt.

– Folyamatosan kapjuk a megrendeléseket – mondta Meiszterics László. – A héten Kaposvárra és Jutába is adtunk el vegyes – akác, tölgy, bükk – tűzifát. Az egyik család három kaloda fáért 51 ezer forintot fizetett. S egy átlagos családi ház kifűtésére egy téli idényben nagyjából tíz láda fa elég lehet.

Paár Károly marcali fakereskedő elmondta: mivel a beszállítók olcsóbban adják a fát, ezért vevőik a tavalyihoz képest most – köbméterenként – nagyjából ezer forinttal kedvezőbb áron jutnak tüzelőhöz. A törzsvásárlók zöme helyi, illetve a környező 20-30 kilométeres körzetben él, s jellemzően akácot rendelnek, valamint csert és égert is.

Környezetvédelmi és gazdasági okok miatt most érdemes megvásárolni a tüzelőt, s aki teheti, nagyobb mennyiséget kér.

Biztonságos vétel

A Sefag azt közölte: náluk súly helyett köbméterre számolt fát lehet vásárolni, s a tűzifa fenntartható gazdálkodásból származik, a kivágott fák helyére csemeték kerülnek. – Március végére a legtöbb erdőterületen az idén is befejeződött a fakitermelés – közölte a társaság. – Az erdőgazdasági szektor felkészült, elegendő tűzifa van készleten a lakosság ellátásához. Az állami erdőgazdaságok országszerte kidolgozták a favásárlás – járványügyi szempontból – biztonságos lehetőségeit.

Tűzifaárak

(bruttó, egy méteres tűzifa)

Akác

2020: 21 600 Ft/köbméter

2019: 24 000 Ft/köbméter

Bükk

2020: 23 500 Ft/köbméter

2019: 23 500 Ft/köbméter

Tölgy

2020: 20 300 Ft/köbméter

2019: 22 800 Ft/köbméter

Forrás: Sefag Zrt.