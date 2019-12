Tavaszi hálaadó istentiszteleten leplezik le a márványtáblát

Minden gyülekezet Istentől kapott kötelessége, hogy ne feledkezzen meg a történelmi útról, melyet jelenéig megtett. A balatonkiliti református eklézsia 1618-tól ismert lelkipásztorainak, és 1797-től jegyzett kurátorainak emlékét őrző márványtáblát készíttettek, melyet a tavaszi hálaadó istentiszteleten avatnak fel.

Ezen kívül renováltatta a gyülekezet az 1797-ben épült, helyi védettség alatt álló templomát. Az eredetileg fazsindellyel fedett tetőt 100 éve szürke palára cserélték, de mára ez is elavult, több helyen beázott, ezért vált a munka elvégzése sürgetővé – számolt be a beruházásról Csanádi József, az egyházközség gondnoka, akinek szervező és irányító munkája is kellett a tervek megvalósulásához. Három hónap alatt a héjazatra hódfarkú cserép került, a korhadt farészeket cserélték, emellett új esőcsatornát és villámhárítót kapott Isten háza. A megszépült hajlék Szibele Zoltán vállalkozó, ácsmester és bádogos munkáját dicséri. A felújítás költsége meghaladta a 20 millió forintot, melyhez jelentősen hozzájárult Siófok város önkormányzata, de a hívek is adakoztak. Tavasszal folytatódnak a munkálatok, a torony és az épület külsejének felújításával, ugyanakkor a templomi padokat is szeretnék kicserélni.