Távoktatásban hokedlin készül a tollbamondás

Több mint 22 ezer megtekintés és 3 ezer fölötti aktivitás: ez járt annak a képnek, amelyet a Mélyben és Reményben Alapítvány osztott meg a közösségi oldalán. A fotó azt mutatja, munkatársuk miként segít egy kisfiúnak, hogy megírhassa „távoktatásban” a tollbamondás felmérőjét.

– Így írtuk meg a kisfiú tollbamondását tavasszal, a ház előtt, a szabad ég alatt, a hokedlin, mert a gigei házban bent nincs térerő – mutatta a képet Mohayné Farkas Ibolya. – Ám ha lenne is, az sem volna elegendő, mert internet ezekben a háztartásokban nincs, hiába van okostelefonja a családnak. Azok a gyerekek, akiknek az alapítvány segíteni tudott, sikeresen fejezték be a félévet. Első pillanatban azonban nem a szellemi táplálék volt a legfontosabb. Amikor március 16-án bezárták az iskolákat, az első döbbenetünk az volt, hogy két nap múlva elkezdtek csörögni a telefonjaink. Arról érdeklődtek, mikor visszük a havi egyszeri élelmiszercsomagot. Az alapítvány ugyanis minden hónap végén élelmiszerrel támogat 18 családot. Azonnal lépniük kellett, mert a napi háromszori, intézményi étkezés kiesett ezeknek a gyerekeknek az életéből. A szülőknek nem voltak tartalékaik, nem volt mit enni a gyermekeknek.

– Nem hagyhattuk, hogy éhezzenek – folytatta kálváriájukat Ibolya. – De hiába akartunk bevásárolni, nem volt mit, szinte mindent felvásároltak az emberek. Később pedig el kellett intéznünk, hogy a limiten túl is vehessünk élelmiszereket. De láttuk azt is, milyen nagy problémát jelent a távoktatás ezekben a családokban. Az online-oktatás a legtöbb családnál nem működött. Tizen­nyolc család közül csupán kettőnél van számítógép. Az okostelefonjaikkal is csak az ingyenes wifi-pontoknál tudnak netet csiholni. Gyakorlatilag a diákok és az iskola között megszűnt a kapcsolat egyes intézmények esetében. Szerencsére a Gárdonyi Géza Általános Iskolában példaértékűen felismerték a problémát, heti egyszer, a megadott szerdai napon lehetett bemenni a kinyomtatott feladatlapokért.

– Sajnos azonban volt olyan vidéki család, ahol csak ősszel derült ki, hogy a három hónap alatt csak egyetlen házi feladat megoldását küldték vissza, és nem kértek segítséget – mondta az alapítvány kuratóriumának elnöke. – A kaposvári gyerekeket két kiscsoportban hetente behoztuk az alapítványhoz tanulást segítő foglalkozásra, heti egy napot pedig a vidéki gyerekek fejlesztésére fordítottunk. E mellett segítettünk egy másik szervezetnek is gyerekeket szállítani a felzárkóztató oktatásaikra – mondta Ibolya. Márciusban-áprilisban a munkatársakra bíztuk, hogy be tudnak-e jönni dolgozni, vagy félnek. Szerencsére mindhárman ugyanúgy gondolkodtunk: olyan nagyok voltak a problémák ezeknél a családoknál, hogy ezek orvoslása volt a legfontosabb számunkra. Én a Jóistenre bíztam magam. De nagyon elfáradtunk – mondta Ibolya.

A vírushelyzet miatt előbbre hozták az őszi kiállítást

Évek óta, hagyományosan novemberben, Szent Erzsébet nap körül rendezi a Mélyben és Reményben Alapítvány éves fotókiállítását. Idén egy hónappal előbbre hozták az eseményt attól tartva, hogy ismét szigorítások jöhetnek az intézménylátogatásra vonatkozóan. Az Agóra helyett idén a Takáts Gyula Megyei- és Városi könyvtárban nyílik kiállítás október 15-én, csütörtökön délután öt órakor, az október tizenhetedikéhez köthető szegények világnapja kapcsán.

A kiállításon helyet kap egy gyűjtőláda, amelybe adományokat várnak a szervezők, illetve összegtől függően bárki vállalhatja egy rászoruló család támogatását. Egy élelmiszercsomag hatezer, egy mélyszegény kisgyermek és anyukája felzárkóztató-fejlesztő foglalkozása húszezer forintért megváltható, de támogatni lehet korrepetálást, vagy családgondozást is. Az alapítvány bankszámlaszáma: 10103214-04481000-01003009. Ide további adományokat várnak, hogy a jövőben is segíteni tudjanak a rászorulóknak.