Tél a kiskertben: a Krisna-völgy főkertésze árulta el a praktikákat

Nem csupán tavasztól őszig, télen is lehet termeszteni a kiskertben. A somogyvámosi Krisna-völgy főkertésze tartott előadást a hétvégén az érdeklődőknek arról, milyen növényeket érdemes a fagyok előtt elvetni.

Évek óta négy évszakos kertészkedéssel művelik a földeket a Krisna-völgyben. Antal Balázs főkertész szombaton hobbikertészeket vezetett körbe, hogy bemutassa, miként valósítható meg télen is termesztés. A résztvevők érdeklődve kóstolták meg a zöldségek zsenge leveleit.

– Üvegházban, fóliában és szabadföldben is termelünk telente, már vetettünk spenótot, répát, céklát, bordáskelt, rukkolát, retket, salátát és korianderzöldet – sorolta a főkertész. Hozzátette, a dupla fóliasátort és az üvegházat sem fűtik, de télen a napos időben olyan hőmérsékleteket regisztrálnak alatta, mint kora tavasszal. – Mindennek a kulcsa a jó talaj, nem szabad nagyon intenzív növényeket vetni, mint a paradicsom, hanem a zöldeket választjuk, amik jól fednek és változatosságot biztosítanak a földnek – emelte ki. Egész évben kiemelten figyelnek arra, hogy a talaj meg tudjon újulni, nem szántják, nem ássák fel a kertet.

– Biokertészetünk immár két és fél évtizede szolgálja a közösséget éléskamraként, de az önellátáson kívül a kert célja a hagyományos, szelíd zöldségtermesztés módszereinek alkalmazása, mert így összhangban tudnak maradni a természettel – emelte ki Antal Balázs. – 2008-ban alakult az Ökovölgy Alapítvány azzal a céllal, hogy megmutassuk a fenntarthatóság jó gyakorlatait – mondta el Németh Péter, az alapítvány elnöke. Egyre több fiatal látogat el hozzájuk, szakdolgozat témájukként választják az ökovölgyet.

Szeptemberben a teljes kiőrlésű kenyér készítésével ismertették meg az érdeklődőket, majd a gyógynövények természetes gyógyító erejét tanulmányozták. Az Ökovölgy Alapítvány október 31-én pedig a fonás rejtelmeibe avatja be a Krisna-völgybe látogatókat. A tanfolyamok novemberben is folytatódnak, a fazekasság mellett a családi önellátás alapjairól is kapnak ismereteket az érdeklődők.