A nagycsaládosokhoz is megérkezett a Télapó

Kaposvár Angyalok, krampuszok és manók felvezetésével érkezett meg a Mikulás a Vármegyeházára.

Száznegyven csillogó szemű gyermek várta a nagyszakállút a díszteremben, akik szinte mindannyian biztosak voltak benne, hogy elég jók voltak a mikuláscsomaghoz. S attól senki sem tartott, hogy esetleg virgács is kerülhet az ajándékok közé. A gyerekek az angyalokkal és krampuszokkal közösen mondtak verset, majd a Mikulás vezényletére dalra is fakadtak. Sőt a manók jóvoltából még a hó is esett egy rövid ideig.

A Nagycsaládosok Kaposvári Egyesülete hagyományos Mikulás-ünnepségére érkezett a Télapó, s természetesen volt zsákjában minden jó. – Minden gyerek kapott édességcsomagot – mondta Ureczky József, az egyesület elnöke. – Harmincéves az egyesületünk és eddig még minden évben megrendeztük ezt az ünnepséget. Évek óta a megyei közgyűlés ad helyet a rendezvényünk nek, és az is hagyomány, hogy a Kaposvári Egyetem színészhallgatói lépnek fel a mi gyerekeink előtt.

A kicsik örömmel fogadták a műsort, ahogy a Mikulástól kapott ajándékot is. A szülők elmondták, nagy öröm számukra, hogy az egyesület ezzel is támogatja őket. – Egész évben kapunk segítséget – mondta Kovács Anita, aki három gyermeket nevel. – Rendszeresen kapunk élelmiszercsomagot, ami nagyon jól jön.

A szülők számára fontos, hogy egy olyan közösség tagjai legyenek, ahol gyermekeik a legfontosabbak. – Egy kicsivel többet kapnak így, mint amennyit tudok adni nekik – mondta Kardos Ancsa. – Nem olyan régóta vagyunk tagok, azért döntöttünk úgy a férjemmel, hogy csatlakozunk, mert itt a gyerekek érdekeit nézik. Nem könnyű három, négy vagy még több gyermeket nevelni úgy, hogy mindent megkapjanak, de a szülők számára mindig a gyermek az első.

Kirándulásra és sportnapra is jut

A Slendy Kft. felhívására az idén hatodjára tartottak tortaárverést a közelmúltban, amelyen kaposvári vállalkozók licitáltak az édességekre. Összesen több mint másfél millió forint gyűlt össze, amelyet ezúttal a Nagycsaládosok Kaposvári Egyesületének ajánlottak fel. – Ebből a jövő évi közösségi programjainkat finanszírozzuk – mondta Ureczky József elnök. – Tervezzük családi nap és sportnap szervezését. Számos olyan tervünk van, amelyek az egyesület életét felélénkítik, és ezáltal a családokat segítik.

