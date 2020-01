Télen is „jó húsban” vannak a bőszénfai vadak

Mintegy kétezer állat téli etetéséről gondoskodnak a bőszénfai szarvasfarmon. A vadak kukoricát, szénát, valamint gyümölcsöt és zöldséget is kapnak. A tápanyagra nagy szüksége van az állatoknak, télen különösen fontos a jó kondíció.

Ottjártunkkor éppen szemes kukoricát vittek a szarvasfarm lakóinak. Az állatok gondozója szinte még be sem lépett az elkerített területre, a hatalmas szarvasok azonnal megrohamozták és már a vödörből el kezdték dézsmálni az ízletes kukoricát. Nagy János, a bőszénfai Vadgazdálkodási Tájközpont vezetője elmondta: ilyenkor fontos etetni az állatokat, hiszen a természetben nagyon kevés élelmet találnak. A vadak erjesztett fűféléket, kukoricát, valamint szénát kapnak.

– Desszertet is adunk nekik – mondta Nagy János. – Az állatsimogatóban, ahol kisebb létszámról kell gondoskodnunk, almával, sárgarépával, káposztával és tökkel kényeztetjük a vadakat. A külső területeinknek, ahol 1500 muflon, gím- és dámszarvas van, nem tudunk szolgálni ilyen finomságokkal. Naponta egyszer kapnak enni. Etetéskor sokkal több eledelt kapnak annál, mint amit elfogyasztanak, így vissza tudnak járni a szénához, szenázshoz és a tömegtakarmányokhoz. Ez azért is jó, mert ha van a csapatban olyan egyed, ami a rangsorban hátrébb van, alárendeltebb a többiekhez képest, esetleg gyengébb, akkor neki is marad ennivaló. Első alkalommal ugyanis ezeket az egyedeket a dominánsok nem engedik oda a táplálékhoz.

Megfelelő kondícióban vannak az állatok. Egy-két olyan egyed sajnos mindig van, ami valami miatt nem éri el a megfelelő állapotot, de az állomány nagy része jó „húsban” van. A gímszarvasok között van egy sérült tehén, aki úgy szerezte sebeit, hogy nekiugrott a kerítésnek, mert megijedt a mellette lévő területen legelő fekete bivalyoktól. Valószínűleg stressz­érzékenyebb ez a példány, nem tud könnyen alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, ez egyébként a kondíciójában is látszik.

– Jellemzően gímszarvasokat etetünk – folytatta Nagy János. – Létszámát tekintve azonban dámvadból is sok van, de muflonból, magyar hidegvérű és parlagi szamárból is százötven-százötven egyedet táplálunk. Emellett van még nyolcvan magyar vízi bivaly, kecske, birka, láma és emu is. Ezekben az a nehézség, hogy mindegyik fajtának eltér egy kicsit az igénye és ilyenkor rajtunk múlik az állatok egészsége. A takarmányozás alapozza meg ugyanis az egészségi állapotot, ezért nem mindegy, hogy miből mennyit kapnak és megkapják-e a szükséges tápanyagokat – tette hozzá a Vadgazdálkodási Tájközpont vezetője.

Lábod adja a legtöbb feladatot

A Sefag Zrt. is gondoskodik a vadállatok etetéséről. Éves szinten a szabad területen mintegy kilencszáz, a kertekben pedig körülbelül ezerötszáz tonna szemes takarmányt használnak fel. Ezenkívül lédús takarmányból ezer–ezerkétszáz, a kiegészítő takarmányból, sóból pedig nagyjából húsz tonnát helyeznek ki. Ezek döntő többségét, kétharmadát a téli hónapokban rakják ki a társaság vadászterületeire. Ihárosi Péter, a Sefag Zrt. szóvivője elmondta: a legnagyobb kihívást a lábodi vadászterület vadtakarmányozási feladatai jelentik, hiszen ez a legnagyobb területük.