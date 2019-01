Telephelyet, gépparkot is fejlesztenének az építőiparban

Jáki András, a húsz embert foglalkoztató Balaton-Út Kft. ügyvezetője is fejlesztené a vállalkozását. – Egy új rakodógép nagyban segítené a munkánkat, erre mindenképpen szeretnénk pályázni, ha lenne lehetőség – mondta el kérdésünkre a balatonboglári cégvezető. – Ezzel együtt egy új teherautót is szeretnénk beszerezni, melynek szintén nagy hasznát vennénk az útépítési munkálatokban.

Folytatódik az építőipari vállalkozások modernizációját támogató program, melyre 2019-ben hatmilliárd forint jut, s várhatóan februárban jelenik meg a kiírás – többek között erről beszélt csütörtökön az MTI szerint György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. A tájékoztatásból kiderült: a 2018-as évben 16 milliárd forintot ítéltek oda két kiírás keretein belül, a 10 és 250 embert foglalkoztató vállalatok jelentkezhettek a kivitelezői és tervezői szektorból. A támogatást elsősorban gépek, eszközök, szoftverek beszerzésére lehetett fordítani. A pályázat alapvető feltételein nem változtatnak a közlés szerint.

Mint megtudtuk, az épületek kivitelezői is fejlesztenének az új esztendőben. – Ami a technológiát és az eszközparkot illeti, a korábbi években elég jól sikerült felfejlesztünk magunkat – mondta Steiner Dezső, a balatonboglári Steiner Kft. ügyvezetője. – Persze, ha lenne kedvező pályázat erre vonatkozóan, megfontolnánk még a fejlesztést. Tizenheten vagyunk jelenleg a cégben, szakembergondunk szerencsére nincs. Telephelybővítésre azonban szükségünk lesz a gépek és eszközök biztonságos tárolása miatt.

– Több szerszámot és gépet is vásároltam 2018-ban, jól le vagyunk fedve e téren – jegyezte meg Horgas Zoltán, a kaposvári Horgas Tető Kft. ügyvezetője. – De a gépparkot folyamatosan fejleszteni kell, s állványzatot is vásárolnék még, ha lenne erre támogatás. Azonban úgy tapasztalom, a kisebb építőipari cégekhez sokszor nem jutnak el a pályázati lehetőségek.

Kevés, aki sajátjaként tekint a munkára

Horgas Zoltán hozzátette: hatan vannak most a cégben, noha tizenhárom embert is foglalkoztatott már. A jelenlegi felállás azonban átláthatóbb munkavégzést eredményez a tetőfedő vállalkozó szerint, amúgy is nehéz megbízható dolgozót találni, aki a sajátjaként tekint az elvégzett munkára.