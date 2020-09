Teli uzsonnás tasakkal kezdhették az iskolát a Bárczi tanulói

Több mint ötezer szendvics érkezett kedden a kaposvári általános iskolákba. A Kométa 99 Zrt. Évek óta reggelivel kedveskedik a diákoknak.

Egy tálcányi finomság közül válogathattak kedden délelőtt a gyerekek a Bárcziban. Szalámis szendvics járt az első óra utáni szünetben nekik. Hagyomány már, hogy az első tanítási napon a Kométa 99 Zrt. reggelivel kedveskedik nekik. – Kedden és szerdán a kaposvári általános iskolákba 5600 szendvicset juttatunk el a gyerekeknek, ezzel a gesztussal szeretnénk az egészséges táplálkozásra sarkallni a tanulókat – mondta el Giacomo Pedranzini a kaposvári húsüzem ügyvezető igazgatója.

Hozzátette: a Báczi Gusztáv Módszertani Központtal hét éve szoros kapcsolatot tartanak, év közben idén sült pulykamell újdonságukat is megkóstoltatják a gyerekekkel. Megjegyezte: a Bárczi kivételes iskola különleges gyerekekkel, akik speciális figyelmet érdemelnek. A koronavírus járvány alatt, mikor az iskola zárva volt, akkor is támogatták a diákakt és családjaikat. – A bezárás alatt kaptunk tőlük szalámikat, virsliket, amelyekből csomagokat állítottunk össze és kiküldtük a nehéz helyzetbe lévő családoknak, sokuknak ez nagy segítség volt, mivel elvesztették munkájukat – mondta el Benczéné Csorba Margit, az oktatási intézmény igazgatója. A Bárcziban 320 diák lépett be a megújult iskola kapuján, az utazó pedagógusok pedig több mint 400 tanulóval vannak kapcsolatban. – Négyszáz millió forintból leszigetelték az épületet, kicserélték a nyílászárókat, modernizálódott a világítástechnika, liftek segítik az akadálymentes közlekedést, valamint a fűtést is korszerűsítették – sorolta Benczéné Csorba Margit. Hozzátette: a kollégium felújítása még zajlik, hamarosan a napelemek is felkerülnek, a teljes beruházással decemberre kell elkészülniük.