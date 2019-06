Teljes életet élnek szervátültetettként is

Szervátültetett gyerekek, szüleik és egészséges testvéreik táboroznak Balatonszemesen. Tizenhatodik alkalommal kínálnak pihenési lehetőséget a családoknak. A szervezők célja, hogy bebizonyítsák, a szervátültetés után teljes életet lehet élni.

Készülnek a festett kövek, az álarcok és képek gyöngyökből. Tóth József nyolcadszorra tart kézműves foglalkozásokat a gyerekeknek Balatonszemesen. Azt mondta: a cél, hogy a művészi foglalkozásokon és az egyéb programokon jól érezzék magukat a gyerekek. Sipos Tímea pedig az uszodát vette birtokba. Naponta két órán át több kilométert úszik, az angliai világbajnokságra készül.

– Tizenegy hónaposan volt májtranszplantációm. Négy éves korom óta úszom, célom, hogy az őszi megmérettetésen is jól szerepeljek – tette hozzá a táborozó.– Idén tizenhatodik alkalommal rendeztük meg a Mi is nyaralunk szervre váró és szervátültetett gyerek táborát, ahová családjukkal együtt érkeztek – mondta el Böcskei Virág, táborvezető. Hozzátette: céljuk, hogy bebizonyítsák a szülőknek, gyerekeknek, hogy a szervátültetés után teljes életet lehet élni.

– Nincsenek hátrányban egészséges testvéreikhez képest, nem kell burokban tartani a gyerekeket. Az óvást, féltést kell kicsit elengedniük ahhoz, hogy gyermekeiknek és maguknak is normál életet tudjanak biztosítani – jegyezte meg Böcskei Virág. Harminc önkéntes segít a táborban, akik különböző szakterületekről érkeztek. A pszichoszociális foglalkozásokra nagy hangsúlyt fektetnek. Török Tamás korábban táborozóként, most pedig segítőként érkezett Balatonszemesre.

– A kezdettől fogva részt veszek a táborban, célom, hogy olyan élményeket nyújthassak a gyerekeknek, mint amiben nekem is volt – jegyezte meg a grafikus fiú. Hozzátette: nagy segítség volt számára, hogy hasonló cipőben lévő szülők, gyerekekkel tapasztalatot cserélhetett.

Életmentő szülői segítség

A legtöbb gyerek máj és vese transzplantált, de sok a tüdő és szívátültetett táborozó is.

– Nagy élmény látni azokat a gyerekeket, akiket a kórházban korábban gondoztam – mondta el Kelen Kata, a SOTE I.SZ. Gyermekgyógyászati Klinika Vese és Művese Osztály vezetője. A szakorvos hozzátette: mióta Magyarország csatlakozott Eurotransplanthoz, csökkentek a várólisták. A tapasztalatok szerint sok esetben a szülők adják szerveiket a gyermeküknek. Ignácz Noémi fél évesen édesapja által lett máj transzplantált. Kislányukat Németországban műtötték, most tíz éves és teljesen egészséges.

– Nagy mértékben segít a tábor az elfogadásban és a sorstársaink tapasztalatai hozzájárultak ahhoz, hogy könnyebben elengedjük gyermekünket a programokra – jegyezte meg Ignácz Edina. Magyarországon először 1962–ben végeztek szervátültetést. Az első beavatkozás egy veseátültetés volt, amelyet a Szegedi Orvostudományi Egyetem valósítottak meg.