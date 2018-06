Teljes hosszában roboghatnak a vonatok a felújított Dél-balatoni vonalon

Mostanra a teljes dél-balatoni vasúti szakasz megújult, felavatták a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű 30-as vasúti vonal Szántód-Kőröshegy és Balatonszentgyörgy közötti szakaszát és a korszerűsített Fonyód-Kaposvár vonalat is.

Százzal, de egyes szakaszokon százhúszas tempóval is roboghatnak már a vonatok a Balaton felé, ami a menetidőn is érzékelhető, hiszen Budapesttől Keszthelyig 2,5 órára rövidült az út annak köszönhetően, hogy elkészült a Déli-balatoni vasúti vonal Kőröshegy és Balatonszentgyörgy közötti szakasza is. A beruházás mintegy 73 milliárd forintba került.

A vonalszakasz avatóünnepségén Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára azt mondta, hogy Budapest-Kelenföld és Balatonszentgyörgy között mostanra teljesen új vasúti pályán haladhatnak a vonatok. Az államtitkár köszöntőjében arról is szólt, hogy a magyar főváros és a magyar tenger közötti összeköttetés kiemelt figyelmet érdemelt. Részben, mert a déli parti, úgynevezett 30-as vonal a nyári időszakban az ország második legforgalmasabb vasútvonala, amelyet a 2010 előtti időszakban utoljára 50 éve korszerűsítettek. Az elmúlt 8 évben a vonalat több ütemben fejlesztették, így vált korszervé a több mint 200 kilométeres teljes szakasz, amire mintegy 224 milliárd forintot költöttek hazai és uniós forrásból. Az államtitkár hozzáfűzte: a déli vasútvonal nem csupán a Balatonhoz érkező vendégek utazási kényelmének biztosa miatt érdemelt kiemelt figyelmet, hanem a tó környékén élők életminőségének javítása miatt is kiemelt cél volt.

– Tizenhét állomáson és megállóhelyen a peronok újultak meg, százas nagyságrendben újítottunk meg gyalogos- és fénysorompós átjárókat. A leromlott sínek helyett olyan alépítmény síneket építetünk be, ahol 100 kilométer per órával, néhol 120-al járható már a vágány. Harminc kilométernyi környezetbarát, csendes sínágyazatot, tizenöt kilométeren pedig zajvédőfalat építettünk, tehát próbáltuk az üdülőövezethez igazítani a vasúti beruházás tartalmát – sorolta a beruházás részleteit Somodi László, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vasútfejlesztési igazgatója, hozzátéve, hogy három hónap még maradt a kivitelezési időszakból. Apróbb rendrakások vannak azonban már csak hátra, ami a forgalmat nem befolyásolja.

A szombaton életbe lépő nyári menetrendben tehát már egy teljes hosszában korszerűsített vasúti vonalon lehet eljutni a Balatonhoz. Lóczi Csaba, a MÁV Start Zrt. értékesítési igazgatója elmondta, hogy a társaságnak a Dél-balatoni vonal a hazai turisztikai jelentősége mellett azért is fontos, mert az Adriához is ezen a szakaszon keresztül lehet eljutni. A vasúttársaság értékesítési vezetője arról is beszámolt, hogy az utasok jelentős, akár 45 perces menetidő javulás mellett használhatják a szerelvényeket. Szombattól egyébként óránként közlekednek expressz járatok Budapestről a tópartra.

Witzmann Mihály, Siófok térségének országgyűlési képviselője történelmi léptékű fejlesztésnek nevezte az átadott vasúti beruházásokat. A képviselő beszámolója szerint a térségben 48 ezer embert érintő, megújított vasúti pályaszakaszok nemcsak a turizmusra gyakorolnak pozitív hatást, de a vidék megtartó erejét is növelik. A képviselő köszönetet mondott a kormányzatnak azért, hogy a balatoniakra partnerként és szövetségesként tekint.