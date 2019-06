Teltházas a pecatábor a Deseda partján

Megrezdült a kapásjelző, hajlott a bot, s pillanatok múlva már egy szemrevaló keszeget húzott ki egy tíz éves kisfiú a Desedán: zsákmánnyal gazdagon indult hétfőn a pecatábor. Teltházas a program, huszonöt fiú és lány ragadott horgászbotot.

– Ma ez már az ötödik halam, lehet, hogy délután még ennél is nagyobbat is fogok – büszkélkedett a 11 éves Polai Vince, miután kiemelte a nagyjából 40 dekás kárászt. – A csonti most a legszuperebb csali, nagyon szeretik a halak. A többiek is fognak, az a jó, hogy a Desedán rengeteg a kapás.

Ólmok, önetetők, csalik és horgok: szabályos rend uralkodott a horgászládában, ám a pecázás korántsem állandóan kiszámítható, s olykor elkél a segítség. Egy 12 év forma körüli fiú szabályosan felfűzte az önetetőt, a forgókapcsot és az ütközőt, ám biztos, ami biztos alapon kikérte az egyik főszervező, Sándor Zsolt tanácsát. Pillanatok alatt megkötötték a horgot, s máris indulhatott a pontyozás… Kisebb csődület és kiáltozás törte meg a csendet hétfő délután: egy sikló tekeredett a haltartó szákba. Bár néhány nagyhangú kiskamasz biztos módszert emlegetett, végül az egyik házigazda szabadította ki a szerencsétlen állatot. Alig néhány lépést araszoltunk tovább, három fiú a legújabb csalizási módszeren tanakodott, a keszeg és kárász kalandozás után pontyra vágyott a csapat.

– Kicsit magasan van a bot, nyugodtan rakd lejjebb, nem süllőzöl – adta a jó tanácsot Sándor Zsolt. Két perc múlva diadalittas kiáltás, s a 10 éves kaposvári Szvath Milán profi bevágás után könnyedén kihúzta a kárászt. Csapatmunka volt a javából: Csajághy Ádám segített a szákolásban. S akárcsak az előző fogásokat, úgy Farkas Szilárd főszervező ezt az emlékezetes pillanatot is fotón örökítette meg. Hétfőn indult a nyári, teltházas horgásztábor, amit a Kaposvári Sporthorgász Egyesület harmadik éve rendez meg, s jellemző a fogadtatásra, hogy amíg az első évben három – egy-egy hetes – turnust szerveztek, addig tavaly kilenc, az idén már tíz héten keresztül zajlik a horgászpalánták képzése. A halfajok és vízi élőlények megismerésén kívül a különböző horgászmódszereket is kipróbálják a táborozók Dombos Borbála Regina gyermeke, a 9 éves Vilmos júliusban jön a pecatáborba, de már hétfőn egy gyors terepszemlét tartottak.

– Sokat tanulnak a gyerekek és az egy hét alatt rengeteg élményt élnek át – mondta. – Szülőként megnyugtató, hogy folyamatosan vigyáznak a táborozókra, biztonságban vannak.

Kincset is keresnek a pecások

– A megtartani kívánt nemes halakat azonnal be kell írni a fogási naplóba – mondta Sándor Zsolt, aki a főbb tanácsokra is felhívta a gyerekek figyelmét. A szervezők munkáját több fiatal segíti, a tóparton legfontosabb a biztonság. Farkas Szilárd azt mondta: új ismeretekkel vértezik fel a gyerekeket, s olyan tudást sajátítanak el, amely a hasznukra válik. S arra is ügyelnek, hogy a horgászáson kívül újabb kalandokban legyen részük, ezért túrázás, vízicsata és kincskeresés sem marad ki a programból.