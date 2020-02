Télűző maskarások elevenítették fel a régi szokásokat Mesztegnyőn

Maskarában, énekszóval és tánccal űzték el a telet a mesztegnyőiek szombaton délután. A faluban egy évtizeddel ezelőtt elevenítették fel a régi hagyományokat, azóta pedig minden évben beöltöznek a helyiek.

A faluházánál készülődtek a farsangi felvonulás résztvevői, a fiatalok és az idősebbek különféle jelmezbe bújtak. Az idei mulatságról sem hiányozhatott a pap, a cigány ember, a cigány asszony, a „bolond” menyasszony, a vőlegény, a pásztor és a rendőr sem, de még a részeges Béla is csatlakozott a felvonulókhoz, igaz őt talicskában kellett végigtolni a faluban. Pozsgainé Bakos Ibolya és Csima Ferencné a mesztegnyőiek aktív tagjai közé tartoznak. Bármilyen hagyományt elevenítenek fel a faluban, ők igyekeznek mindegyikhez csatlakozni. Az asszonyok szerint: az emberek már belefásultak a mai világba, de ha mindenki úgy ápolná a régi szokásokat, mint a mesztegnyőiek, akkor mindenhol erős és összetartó közösségek lennének.

De nem csak az időseknek, hanem a fiataloknak is fontos a hagyományőrzés. A helyi ifjúság szívesen bújt jelmezbe, azért is hogy jó kedvre derítsék a falu lakóit és megőrizzék elődeik szokásait. Orsós Margit idén papnak öltözött. Elmondása szerint a jó társaság miatt vállalta a szereplést, de azt is szeretné, ha a mesztegnyőiek „felébrednének” a téli álomból. A felvonulóknak nem volt nehéz dolguk, hiszen szombaton egész nap verőfényes napsütés volt, így a telet már a farsangi mulatság előtt sikerült elűzni. A jó idő azonban nem szegte kedvét a maskarásoknak, vidám hangulatban indultak el a faluháztól és járták körbe az utcákat. Több helyen finom kaláccsal, süteménnyel és itallal kínálták a beöltözött csapatot. Elsőként Juliska néni szólította le a felvonulókat. Az idős asszony korábban maga is jelmezbe bújt, de most inkább valami finomsággal szerette volna meglepni az álarcosokat. Baskai Józsefné szomszédjának háza előtt üldögélt a padon és ott várta a jelmezeseket. Az asszony minden évben megtekinti őket, nem szeretne lemaradni egyetlen pillanatról sem.

Kövesdiné Panyi Antónia, a mesztegnyői faluház vezetője elmondta: a településen működő Honismereti Egyesület korábban harminc éven keresztül járt Kaposvárra, a Dorottya a felvonulásra, de egy évtizede úgy döntöttek, hogy nem a megyeszékhelyen, hanem helyben ápolják a farsangi hagyományokat. – Kormoztak és savanyú káposztát is dobáltak régen a felvonulók – fogalmazott Kövesdiné Panyi Antónia. – Csendben kellett maradni, nehogy felismerjenek valakit az álarc mögött. Most azonban nem takartuk el az arcunkat, de nagyon színesen és változatosan öltöztünk fel. Ilyenkor egy kicsit minden a feje tetejére áll, hiszen a fiúkból lányok, a lányokból pedig fiúk lesznek – tette hozzá a faluház vezetője.

Minden népszokást felelevenítenek

A mesztegnyői hagyományokat Kövesdi Tiborné, egykori pedagógus gyűjtötte össze az 1960-as és 1970-es években. Ezek olyan események és szokások voltak amelyeket ötven-hatvan évvel ezelőtt még tartottak a helyiek, ilyen volt a farsang is. – Minden ünnepkörhöz tartozik egy népszokás – mondta Kövesdiné Panyi Antónia. – Nagyon szerencsések vagyunk, hogy elődeink minden népszokást megőriztek és meg is emlékeztek ezekről. Ez mind a kultúránk része és azt gondolom, hogy amíg Mesztegnyőn van hagyományőrzés és működik egyesület is, addig ezt nekünk kutya kötelességünk csinálni – hangsúlyozta a faluház vezetője.