Tengernyi ajándék kerül a Balaton-partról a Mikulásgyárba

Ajándékokkal teltek meg vasárnap a Mikuláshajók. Könyvek, játékok és élelmiszer-adományok is érkeztek a Balatoni Hajózási Zrt.-hez, hogy a társaságon keresztül az egyik legnagyobb hazai karitatív akcióhoz, a Mikulásgyárba kerüljenek, és ezzel rászorulók karácsonyát tegyék boldogabbá a felajánlók.

Ez a harmadik év, hogy a Bahart a társadalmi felelősségvállalás jegyében nemcsak munkatársai, de az utazóközönség körében is meghirdette jótékonysági akcióját – mondta Dónucz László, a cég értékesítési és forgalmi igazgatója, aki arról is beszélt, hogy a kezdeményezés évről évre sikeresebb. Idén nagyságrendekkel több felajánlás érkezett a társasághoz, mint az elmúlt két évben

A jótékonysági kezdeményezéshez hasonló siker övezte a Bahart Mikulás hajóit is, amire nemcsak a siófoki, de a füredi kikötőben is százával érkeztek a vendégek.

A siófoki kikötőben Füred kapitány, a balatoni mesehős is ott volt, hogy a tengernyi ajándék a tópartról eljuthasson a Mikulásgyárba. Az ajándékok szortírozásában és pakolásában vele együtt diákok is segítettek, akik Csötönyi Anikó igazgatóval, a nagyberényi általános iskolából érkeztek, s egy vasárnap délutánra a Mikulás segítőivé válhattak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hozzájuk hasonló, lelkes fiatalokra, sőt akár családjaikra is nagy szükség volna a Mikulásgyárban, ahova az egész országból érkeznek az adományok – hangzott el a délután folyamán.

Éskovács Péter, a Mikulásgyár sajtófőnöke a siófoki felajánlások átvételekor azt mondta: a karitatív akció szervezői szívesen vennék, ha különösen hétköznapokra, segítői felajánlásokat is kaphatnának, hiszen nagy szükség volna szorgos kezekre, akik segítenek az összegyűlt adományok csomagolásában. Kolumbán Tünde

Kisegér hozta el a karácsonyt

Éskovács Péter, a Mikulásgyár sajtófőnöke a Bahart siófoki Mikuláshajójára nem jött üres kézzel: egy angol meseíró, A kisegér, aki elhozta a karácsonyt című könyvét is magával hozta, aminek történetében nemcsak a Mikulásgyár szerepel, hanem egy különleges almáspite-recept is. Ezt az almás pitét kóstolhatták a siófoki kikötőben azok a gyerekek, akik a Mikulás segítői voltak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS