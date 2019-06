Teqball asztalokon pattoghat a labda a Városligetben

A Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia fiataljai is kipróbálták a két teqball asztalt, melyet csütörtökön adtak át, s mutattak be a kaposvári városligetben.

– A labdakezelést és a passz­technikát is remekül fejleszti az eszköz – vélekedett Baksai Krisztián, az egyik fiatal labdarúgó, aki maga is kipróbálta az asztalt.

– Nem titkolt célunk, hogy 2030-ra Kaposvár legyen hazánk egyik, ha nem a legegészségesebb városa – jegyezte meg Pintér Rómeó, az ifjúsági és sportbizottság elnöke. E célhoz fontosak azok az eszközök is, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy minél szélesebb körben elterjedjenek a szabadidős és hobbi­sportok. Köszönetet mondott a Magyar Labdarúgó-szövetségnek és a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának, hiszen a segítségükön keresztül kerülhettek az asztalok a városligetbe.