Térerőért a kiskertbe járnak a csömendiek

Szakad az internet, vagy egyáltalán nincs, és a térerő is olyan, mint a tünemény. Ahogy jön, úgy el is illan Csömenden, Niklán és még több környező településen.

Évek óta gondot okoz a csömendieknek a térerő hiánya. Ma már szinte mindenkinek van mobiltelefonja, ám ez vajmi keveset ér ebben a faluban. Nem találtunk olyan helybelit, aki ne panaszolta volna el a mobiltelefonos községi kálváriát. A sok panasz eljutott a polgármesterhez is, sőt úgy tudjuk a szolgáltatót is felkeresték az ügyben. – Ha otthon telefonálni szeretnék, akkor ki kell mennem az udvarra, jó messzire, hogy legyen térerő – mondta Horváth Szabina. – Amikor nemrég mentőt kellett hívnom, hát ki kellett jönnöm egészen a főútig, vagy ötven métert, hogy legyen végre vonal. A házban, bent teljes katasztrófa.

Egy másik helyi lakos azt mondta: korábban felmerült, hogy legyen egy erősítőtorony a faluban, de valamiért elakadt a dolog. Az itt élők szerint a 21. században elvárható lenne, hogy lehessen telefonálni és internetezni, mert a világháló is csak korlátozottan elérhető. – Kiépítették a szélessávú internetet, ott van a kábel – mutatott a közeli oszlopra Molnár Tibor, Csömend alpolgármestere. – De hiába van itt a kábel, ha nem jön rajta az internet.

Niklán is bajos a telefonálás, Miklovics Robertó szerint csak az egyik szolgáltatónál lehet zökkenőmentesen telefonálni. – A hetvenes és a húszas telefonok tulajdonosai sűrűn szentségelnek, amikor telefonálni próbálnak – mondta a niklai fiatalember. – Az itteniek internetet nem is nagyon köttetnek be, mert azt mondják, hogy nincs hozzá elég oszlop, azt venni kellene.

– Ha néha fel is villan a fény a modemen, akkor sem tart sokáig a kapcsolat – mondta a szintén niklai Bogdán Katalin. – Nálam a telefon hol működik, hol nem, egyedül a számlára lehet biztosan számítani – mondta a fiatal nő.

Segítséget kértek a települések

Sokat nem tudnak tenni a helyiek, minthogy addig vándorolnak saját telkükön, amíg meg nem találják az áhított jelet, vagy vezetékes telefont köttetnek betárcsázós internettel. A helyzet orvoslása érdekében a települések segítséget kértek Móring József Attila országgyűlési képviselőtől, aki levelet küldött a szolgáltató cégnek. Úgy tudjuk, Öreglakon és Táskán sincs megfelelő erősségű térerő. Sőt az elmúlt napokban több környező településen is kérték a polgármesterek a lakosokat, hogy panaszaikat juttassák el a hivatalhoz.