Erre érdemes figyelni, ha puffad

A népesség harminc százalékát érintő probléma a puffadás, amely hátterében számos ok állhat. A legvalószínűbb azonban a bevitt ételek és italok nem megfelelő kiválasztása.

Az természetesen változó, hogy mely élelmiszerek váltják ki a kellemetlen tüneteket, de vannak olyan ételek, amelyeket már nagyanyáink is kerültek közismert puffasztó hatásuk miatt.

Ilyenek a hüvelyesek, mint a lencse, a szója és a bab. Valamint az ezekből készített ételek. Amelyek ugyan rostokat tartalmaznak, de a karcsú derék ellenségét a szénhidrátot is, arról nem is beszélve, hogy ezek a vastagbélbe érve nehezen bomlanak le. S mivel a lebontáshoz a bélbaktériumok minden erejüket be kell vetni, melléktermékként gáz keletkezik, amely felpuffasztja a hasat.

Az úgynevezett keresztesvirágúak is kellemetlen panaszokat okozhatnak, ezek a káposzta, a brokkoli, a karfiol. Közismerten gázképző zöldségek, amelyek egy raffinóz nevű cukrot is tartalmaznak. Ezt is a bélben lévő baktériumok bontják le. Ezekhez a zöldségfélékhez fokozatosan hozzászoktathatjuk a szervezetünket, s úgy kevesebb tünetet okoz.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A tejtermékek is puffasztó hatásúak, s ez a laktózintolerancia egyik leggyakoribb tünete is, valamint a fokozott gázképződés. Aki tejtermékekre érzékeny, annak szervezetéből hiányoznak a tejben található cukor és laktóz megemésztését enzimek. Megoldás lehet, ha laktózmentes terméket választunk a boltban.

Az alma, a körte, a szilva, az őszi barack elfogyasztása után is úgy érezhetjük, mintha csak egy lufi lenne hasunkban. A gyümölcsök a bennük található nagy mennyiségű rost, fruktóz és szorbitol miatt puffaszt, hiszen ezek is cukrok. Ám ez ne gátoljon senkit az egészséges vitaminbevitelben, csak válogassunk közöttük okosan.