Természetszeretetre nevelne a zöldóvoda

A Zöld Óvoda Program részeként új képzést indított az Agrárminisztérium. Somogyot a kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda Búzavirág Tag­óvodája képviseli. A Fiúról Apára projekt célja, hogy fejlessze a gyerekek környezettudatosságát, s ennek köszönhetően a megszerzett tudást a szülőknek is átadják.

– Intézményünk 2017-ben nyerte el a zöldóvoda bázis intézmény címet – hangsúlyozta Semostyán Róbertné óvodapedagógus, zöld bázisintézményi koordinátor. – Mindannyian kiemelt feladatnak tekintjük a környezettudatos nevelést. Az új program kapcsán csütörtöktől szombatig egy háromnapos akkreditált képzés indult Budapesten, melyen az egyik kolléganőm is részt vett. Igyekszünk a következő időszakban még több új ismeretet átadni a gyermekeknek. Célunk, hogy a környezettudatos szemléletet játékos formában építsük a gondolkodásukba.

A Búzavirág Tagóvodába öt csoportban 95 gyermek jár, s tíz óvónő foglalkozik velük. Változatos, színes programokat szerveznek a kaposvári ovisoknak: egy kora őszi bábelőadás a vizek élőlényeiről, s tavaink, folyóink védelméről szólt. S az állatok világnapjához kapcsolódva hétfőn zárul az a pályázat, amelynek során újrahasznosított anyagokból készítettek játékállatokat a szülők és gyermekek. Péntek délutánig 60 alkotást kaptak az óvónők, s akadt, aki kerti slagból varázsolt kígyót, más szemeteszsák és újságpapír felhasználásával polipot alkotott.

– Ovisaink kiskertet is gondoznak – mondta Semostyán Róbertné. – Segítenek az ültetésben és ápolásában, s figyelemmel követhetik a növények fejlődését. Az epren és paradicsomon kívül hagyma is termett az óvodai kertben, s ezt a programot, akárcsak a kirándulások szervezését, 2022-ben tovább szeretnénk folytatni. Többször jártunk már a Desedán, s a gyerekek felkeresték a látogatóközpontot, s a növény- és állatvilágot is megfigyelték. Van olyan óvónő munkatársunk, akik a gyermekekkel és szülőkkel közös kerékpáros kirándulást szervezett.

Legújabb tervük, hogy az óvoda előtt egy műanyag kupakgyűjtőt állítanak fel. S rövidesen a fáradt étolaj gyűjtésébe is be akarnak kapcsolódni. Az összes somogyi zöldóvodával kapcsolatban állnak, így tudásukat, tapasztalatukat más intézményekkel is megosztják.

Online támogatást kapnak a programban résztvevők

Új képzést indított az idén 15 éves Zöld Óvoda Program részeként az Agrárminisztérium, derült ki a szaktárca tájékoztatójából. A Fiúról Apára nevet viselő program célja, hogy fejlessze a gyerekek környezettudatosságát és ennek köszönhetően a megszerzett tudást a szülőknek is átadják. A továbbképzésben a zöldóvodák 20 bázisintézményeinek pedagógusai vesznek részt.

Az akkreditált képzést egy személyes mentorálás követi, kiegészítve az egész éves online szakmai támogatással, oktatási segédanyagokkal és tematikus kiadványokkal. A program olyan módszertant biztosít, amelynek köszönhetően az óvodapedagógusok korszerűen, hatékonyan és a gyerekek életkorának megfelelően tudják megismertetni a környezetvédelem témáját.

Fotó: L. R.