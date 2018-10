Termetes tököket díjaztak a kaposvári nagypiacon

Hatalmas étkezési és dekorációs tökök vonzották az érdeklődőket a kaposvári nagypiacra, kihirdették ugyanis a töknevelő verseny győzteseit.

Vargáné Bíró Éva, a nagypiac ügyvezetője elmondta: első alkalommal hirdettek töknevelő versenyt. A megye több pontjáról is hoztak termetes növényeket a megméretésre, őstermelők és kereskedők egyaránt neveztek. Ám a „TÖKjó” nappal sem pusztán a termelőket segítették, hanem minél többek figyelmét igyekezték felhívni az egészséges, ásványi anyagokban gazdag növényre.

Többek között Szili Dezsőnél is sokan érdeklődtek a sütőtök iránt. A kaposvári őstermelő 80 évesen is több fajta növénnyel foglalkozik gödrei területén. Tavaly 32 kilogrammos tököt is termesztett, az idén azonban a legnagyobb termése 29 kilót nyomott, amivel az őstermelő a harmadik helyet érdemelte ki a sütőtök kategóriában.

A verseny legnagyobb, 32,6 kilós sütőtökje Biró Csaba őstermelőhöz kötődik, aki Kaposváron termesztette a győztes növényt. A legnagyobb – nem étkezési célú – tök súlya pedig 55 kilogramm volt, melyet a kaposvári Szabó András nevezett.

A jó hangulatú megméretés mellett tökfaragás, néptáncosok műsora is tarkította az eseményt.

