Térségünk leghatékonyabb hadserege lehet a magyar 2026-ra

Közép-Európa legütőképesebb hadserege lesz a magyar, miután befejeződik a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program – erről tartott előadást Benkő Tibor honvédelmi miniszer a somogyi védelmi bizottság előtt a kormányhivatalban.

A rendszerváltás, sőt az azt megelőző időszak óta nem volt még ilyen átfogó honvédelmi fejlesztés, hangsúlyozta Benkő Tibor. Házigazdaként Neszményi Zsolt kormánymegbízott köszöntötte a minisztert, és Gelencsér Attila, Móring József Attila, Szászfalvi László országgyűlési képviselők, valamint Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke és Szita Károly, Kaposvár polgármestere is végighallgatta az előadást.

A legfontosabb a biztonság, és alkalmazkodni kell egy megváltozott világrendhez. A NATO elemzése szerint hazánk a keleti és a déli fenyegetettség metszéspontjában van, de nem várhatjuk el csak a NATO-tól, hogy megvédjen bennünket, mert ez mindannyiunk feladata, mutatott rá Benkő Tibor. A gyártóktól rendeltünk olyan modern harckocsikat és helikoptereket, amelyeket a német és az osztrák katonák is irigyelnek. Ugyanakkor a hazai hadiipart is fejlesztjük, szeptemberben indul a sorozatgyártás a kiskunfélegyházi fegyvergyárban, és egy aknavetőüzemet is terveznek. A kibertérben is megkezdtük a felkészülést.

– A korszerű haditechnika azonban egy darab vas a megfelelően képzett, elhivatott katona nélkül – mondta Benkő Tibor. – A haderőfejlesztés középpontjában ezért az ember áll. Versenyképes katonai életpályamodellt hirdetünk, és a hazafias nevelést mozdítjuk elő. Önkéntes területvédelmi egységek alakultak: a cél, hogy 30 ezer hivatásos és 20 ezer tartalékos katona védje az országot.

Somogy is szerepet kap a programban

A hadügyi fejlesztéshez biztosított a forrás: tavaly a GDP 1,41 százalékát, vagyis 142,8 milliárd forintot fordítottuk a honvédelemre, és 2024-re ez eléri a 2 százalékot a vállalásunk szerint. Somogy hagyományosan katonamegye, ezért szerepet játszik majd a haderőfejlesztésben, felelte kérdésünkre a miniszter. A megyében meglévő katonai szervezeteket korszerűsítik, s arra számítanak, hogy a somogyi fiatalok közül minél többen jelentkeznek honvédnek. Ebben segítenek az ösztöndíjrendszerek és a kadétképző középiskolák. A hazafias képzéshez a nyugállományú katonák tapasztalata is szükséges. Tavaly 42, az idén nyáron 72 honvédelmi tábort tartottak az országban, Somogyból 60-an vettek részt ezekben.