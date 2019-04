Tesznek a közösségért: civil szervezetek ismerkedtek egymással

Somogyi közösségek, civil szervezetek képviselői részére tartottak szakmai napot csütörtökön Kaposváron. Egymás tevékenységébe is bepillanthattak, s képet kaptak azokról a módszertani lehetőségekről, amelyek révén tovább erősíthető a közösségi szerepvállalás.

Ezt ne hagyja ki! Klasszikus sütemények a húsvéti asztalra

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című projekt keretein belül szerveztek szakmai találkozót a Kapos Hotelben. Giczi András, a projekt szakmai vezetője az Országos Széchényi Könyvtár képviseletében köszöntötte az érdeklődőket. Mint megtudtuk, a kaposvári rendezvény célja is többek között az volt, hogy megismerjék egymás tevékenységét a közösségek képviselői, tapasztalatot cseréljenek, akár együttműködések is elindulhassanak. S persze a közösségfejlesztésben alkalmazható módszertani lehetőségekről is beszámoltak.

– Somogy megyeiek vagyunk, egy identitással rendelkezünk – mondta Bíró Boglárka, megyei kulturális közösségfejlesztő mentor. – De mégis minden egy kis településnek van saját identitása is. Ezt is érdemes erősíteni, értékként felmutatni – tette hozzá. Arról is szólt, hogy remek módszertani tudástár áll már rendelkezésre, melyek segíthetik a közösségépítő munkát, a programlehetőségek kialakítását. Ezekről a cselekvokozossegek.hu weboldalon lehet tájékozódni. Mint mondta, érdemes elgondolkodni a kulturális intézmények és a különböző közösségek, civil szervezetek közötti együttműködésben is.

Eglyné Katona Andrea, a Compass egyesület elnöke az önkéntesség kultúrájának fejlesztéséről beszélt. Arról is szólt, hogy programjaik révén több kompetencia is erősödhet a fiatalokban, fontos élet- és munkatapasztalatokhoz juthatnak. Kiemelte, nyitott az egyesület az együttműködésre másokkal is, szívesen beszélnek sok éves tapasztalataikról.

Az emberi méltóságért

Kárpáti Anikó, a Vadvirág Alapítvány szakmai vezetője arról a munkáról szólt előadásában, melyet a tehetségkibontakoztatás és a gyerekek sokoldalú fejlesztése terén végeznek. Több projektet is a bemutatott az alapítvány munkásságából, melyekből akár más szervezetek is meríthetnek ötletet. Szólt például a sérült és ép gyermeket, illetve családjaikat összehozó programjukról, melyet nagy sikerrel tartottak meg korábban. A közös programon néhány óra erejéig sérült gyermekeket „fogadhattak örökbe” ép fiatalt nevelő felnőttek. De bemutatta a sérült gyermeket nevelő szülőket segítő projektjüket is.

Összefogásból látványosság

Sokat fejlődött az elmúlt négy évben a kéthelyi közösségi élet – erről Molnár Balázs polgármester számolt be előadásában. Évente kétszer is összegyűlnek több falubélivel, s közösen térképezik fel azokat a lehetőségeket, melyekkel színesíthetnék közösségi programjaikat. Példaként hozta fel a húsvéti dekorációt, melynek elkészítéséhez évről-évre egyre többen csatlakoznak. Ezrek keresik fel a tojásfa miatt a községet. Az egyik híradásban már úgy mutattak be a minap egy Zala megyei települést, hogy kéthelyi mintára állítanak tojásfát. Azaz viszonylag csekély pénzből egy olyan program születhetett az önkormányzat és a civil összefogás eredményeként, melyben egyre több település példát lát.