Tesztelik a gazdákat is a tavaszi munkák előtt

A somogyi agrárvállalkozásokat sem kíméli a koronavírus, de a tavaszi munkákat nem befolyásolja számottevően a járvány.

– Három munkatársunk koronavírusos, de a jövő héten már dolgoznak – közölte Szente Mihály, a ságvári Tricciana Zrt. elnöke. Az agrárcég 14 alkalmazottat foglalkoztat. Minden hetet a dolgozók tesztelésével kezdenek, s reggelente mérik a testhőmérsékletüket is. A szájmaszk viselése kötelező, s több kézfertőtlenítőt helyeztek ki a telephelyen. Szente Mihály szerint a járványnál is nagyobb gond a szárazság: januárban 14 milliméter csapadék hullott náluk, s a februári 20 milliméter után márciusban eddig csak hat millimétert mértek. A november-december is csapadékszegény volt.

A Kapostáj Zrt. három munkatársa jelenleg karanténban van. Nem ők kapták el a fertőzést, hanem házastársuk. Csécsei János elnök azt mondta: minden nap mérik a dolgozók lázát, s a tesztelésről is gondoskodnak. Csütörtökön 20 alkalmazottat vizsgáltak, köztük a zimányi állattartó telep munkatársait, nem volt pozitív minta, előző nap 22 dolgozónál végezték el a gyorstesztet.

A szentgáloskéri Agrária Zrt. 40 dolgozójából hat volt igazoltan koronavírusos, most nincs náluk covidos. Pásztohy András, a társaság elnöke is átesett fertőzésen, március elején állt munkába. Azt mondta: szerencse a szerencsétlenségben, hogy a tél végi fertőzések idején nem volt szántóföldi munka. – Az állattenyésztési telep egyik dolgozója is elkapta a koronavírusos fertőzést, de munkaszervezéssel minden feladatot megoldottunk – hangsúlyozta.

Oltják a mosdósi cég dolgozóit

A mosdósi Mawa Kft. két dolgozója volt eddig koronavírusos. Az egyik szerdán jött vissza a tíznapos karanténból, Keszthelyi István ügyvezető igazgató a múlt héten kezdett ismét dolgozni. Kiemelte: a koronavírus-járvány első hullámában kialakított biztonsági intézkedéseket folyamatosan fenntartják, sőt, idővel újabbal egészítették ki. A dolgozókat szállító céges busz ózongenerátoros fertőtlenítése is a megelőzést segíti. S fontos, hogy a 40 alkalmazott csaknem felét a hétvégéig beoltják, van, aki pénteken már a második oltást veszi fel.