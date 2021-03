Igazságérzet a pedálon: Somogyban is egyre többen büntetőfékeznek

Ismert celebek büntetőfékezési ügyétől hangos a sajtó, de sajnos a hasonló esetek manapság már hétköznapinak mondhatók a magyar utakon, Somogyban is.

Ezt ne hagyja ki! Egyre inkább elveszti a működése feletti kontrollt a BKV

A büntetőfékezés, vagyis a másik jármű előtt történő hirtelen fékezés, ami az adott forgalmi szituációban ténylegesen indokolatlan, kifejezetten a másik sofőr megzavarására, megleckéztetésére szolgál, határozta meg a közlekedési szakértő.

– Minden ilyen cselekedet óriási veszélyforrás, mert a közlekedés nem játék! – jelentette ki Koncz István közlekedési szakértő. – Bármilyen ok is vezette a sofőrt, ez megbocsáthatatlan, különösen ha bosszúvágy vagy bármilyen más rossz szándék irányítja.

A rendőrség sok évre visszanyúlóan vezet nyilvántartást a közúti közlekedési balesetekről, melyek elsődleges célja a balesetek kiváltó okainak, és a bekövetkezésükben szerepet játszó tényezők feltérképezése, tudtuk meg a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

– A büntetőfékezés önmagában nem kategorizált balesetkiváltó ok – magyarázta Batta Zsolt Iván, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. – Azonban a büntetőfékezést végrehajtó járművezető szabálysértő magatartása sok esetben már önmagában, baleset bekövetkezése nélkül is alkalmas lehet arra, hogy mások életét, testi épségét közvetlenül veszélyeztesse, ezáltal pedig a közúti veszélyeztetés bűntettét is megvalósítsa.

2020 kezdete óta a mai napig közel két tucat büntetőeljárás indult közúti veszélyeztetés bűntette miatt, melynek csaknem fele a büntetőfékezéshez köthető. Az ilyen járművezetők kiszűrése, és a közúti forgalomból történő kitiltása a hatóságok feladata, melyre a jelenlegi ítélkezési- és joggyakorlat is kiemelt hangsúlyt fektet.

Magyarország Ügyészsége Facebook-oldalán rendszeresen jelennek meg posztok, amelyek a büntetőfékezés társadalmi veszélyességére hívják fel a figyelmet, felelte kérdésünkre Mónok Andrea, a Somogy Megyei Főügyészség sajtószóvivő-helyettese. Úgy tudjuk, hogy az ügyészség szintén kiemelten kezeli a hasonló ügyeket.

Engedjük el!

A balesetek elkerülését azonban a többi autóvezető is nagyban elősegítheti. Fontos, hogy vezetés közben figyeljünk a forgalom többi résztvevőjére is. Ha agresszív vezetőt észlelünk, törekedjünk arra, hogy várható viselkedésüket kiszámítva engedjük el őket, tartsunk tőlük a biztonságosnál is nagyobb távolságot. Ne vegyük fel a kesztyűt, ne akarjuk megleckéztetni őket, és ne kezdjünk velük versenybe. Az előrelátás, a gyors helyzetfelismerés és a helyzetnek megfelelő reagálás adhatja a legtöbb esélyt arra, hogy elkerüljük viselkedésük hátrányos következményeit.

Fotóillusztráció: L. R.