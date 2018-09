Thaiföldi és török középiskolás cserediákok tanultak Somogyban

Augusztus végéig 21 országból összesen 113 cserediák érkezik Magyarországra az AFS Nemzetközi Csereprogram Alapítvány szervezésében. Közülük nyolc külföldi középiskolás Somogy megyében ismerkedhet majd meg Magyarország kulturális és társadalmi értékeivel.

Önkéntes családokat toboroz Somogy megyéből a világ legnagyobb és legrégebbi nemzetközi diákcsere-szervezete, az American Field Service (AFS), mely július végéig választja ki azokat a megyei családokat, amelyek a következő tanévre fogadhatnak egy cserediákot.

Somogy és a kaposvári körzet kiemelkedő szerepet tölt be a nemzetközi diákcsere-szervezet hazai életében: ebben a tanévben a körzetből összesen hét diák tanul a Dominikai Köztársaságban, Németországban, Olaszországban, Mexikóban és Svédországban. Somogyban hat külföldi, olasz, thaiföldi és török középiskolás diák tanult.

A kaposvári körzetben jelenleg 61 önkéntes segíti aktívan az AFS diákcsere programjainak megvalósítását. Ők tartják a kapcsolatot a fogadó családokkal és a fogadó iskolákkal, programokat szerveznek a fogadott diákoknak. Ennek is köszönhetően a kaposvári körzetet az elmúlt öt évben a három legjobb magyarországi körzet közé választották.

A 2018/19-es tanévre összesen nyolc külföldi diák érkezik megyénkbe. Közülük egy olasz fiú számára már fogadócsaládot találtak. A nyár végén érkező hét további (thai, török, hongkongi, brazil, finn és indonéz) cserediák befogadására az AFS újabb fogadócsaládok jelentkezését várja a megyéből.

A kaposvári Zimre Márta családja három új gyermekkel, egy török és egy thai fiúval, valamint egy thai lánnyal bővült az elmúlt években.

– Sokat tanultunk a közösen eltöltött egy-egy évből – mondta Zimre Márta. – A saját kultúránkat is jobban megismertük azáltal, hogy a cserediákoknak megmutattuk a magyar szokásokat, hagyományokat és értékeket. A kapcsolatot ma is tartjuk fogadott gyermekeinkkel, akik azóta már ismét ellátogattak hozzánk, s mi is jártunk már Törökországban és Thaiföldön.

– Eddig összesen 6 cserediák élt már velünk – mondta a Mester család Bárdudvarnokról – A nagyobb gyerekeink szinte észrevétlenül tanultak meg felsőfokon angolul, ma már gond nélkül kommunikálnak a külföldiekkel.

A világ második legnagyobb önkéntes szervezete

A Nemzetközi Vöröskereszt után a világ második legnagyobb önkéntes szervezeteként számon tartott AFS 1990 óta működik Magyarországon, világszerte azonban 2015-ben ünnepelte alapításának 100. évfordulóját. A világszervezet 80 országban mintegy 40 ezer – hazánkban négyszáz – önkéntes munkáját koordinálja, s eddig több mint kétezer magyar diák csereévét, és nagyjából ugyanennyi külföldi diák magyarországi tartózkodását szervezte meg. Több mint 80 ország 13 ezer diákja vesz részt minden évben 3-11 hónapos külföldi tanulmányúton, s eddig világszerte több mint 400 ezer középiskolás és fiatal felnőtt tanulhatott külföldön, ahol önkéntes befogadó családoknál éltek és helyi iskolákban tanultak.