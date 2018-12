Tiszta levegő: saját mérőállomása lehet Kaposvárnak

A kevés csapadék és a fűtési szezon miatt rossz a levegő az ország több településén. Kaposváron összességében nincs ok aggodalomra.

A megyében nincs állandó légszennyezettség mérőállomás, ám manuális mérést rendszeresen végeznek a somogyi megyeszékhelyen. Az Agrárminisztérium sajtóosztálya megkeresésünkre arról tájékoztatott, hogy Kaposváron csak a levegő nitrogén-dioxid-szennyezettségét mérik három ponton, a Fodor József téren, a Béke utcában és a Noszlopy utcában. – 2017-ben éves határérték-túllépés nem volt – tájékoztatott a minisztérium. – A megyében egyébként még Siófokon, a Krúdy sétányon végeznek ülepedő por mérést, más városban azonban nem.

– Kaposváron eddig még nem volt gond a levegő minőségével – tudtuk meg Kovács Katalintól, a kaposvári önkormányzat környezetfejlesztési igazgatójától. – Igaz a fűtési szezonban vannak olyan városrészek, ahol rosszabb a levegő. Míg korábban a közlekedés okozott gondot, addig ma már inkább a fűtés ront a levegő minőségén. A város törekvése, hogy állandó mérés legyen Kaposváron. Úgy tűnik, hogy a következő két évben ez meg is valósulhat. – Közvetlen brüsszeli forrásból lesz rá lehetőségünk – mondta a környezetfejlesztési igazgató. – Ez a hat éves projekt a mérőállomáson kívül szemléletformálást is tartalmaz.

Mert a szakember szerint a lakosság sokat tehet a levegő minőségének javításáért. Hasonló véleményen van a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője, Lenkei Péter is. Elmondta: nem feltétlenül a mérőállomások számát kellene növelni. – Jó lenne, ha Dél-Somogyban is lenne – mondta a szakember –, ám ezek kiépítése 100 millió forintos tétel, az éves üzemeltetése pedig elérheti a 20 millió forintot is. Ehelyett azokat a mérőbuszokat kellene a területen is használni, amelyre Svájci Hozzájárulási Programból és Környezet és Energia Operatív Programból (KEOP) nyert hazánk támogatást.

Sok folyadékot!

Lenkei Péter azt is elmondta, hogy a légszennyezés miatt az érintettek 10 évet is veszíthetnek a várható élettartamukból. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legfrissebb jelentése szerint hazánkban 15 ezer idő előtti elhalálozás történik évente, és körülbelül 160 ezer életévet veszítünk a légszennyezés miatt. Utóbbi mutatóban rosszabbul állunk, mint Kína és India.

A halálozások döntő többségét szív- és érrendszeri megbetegedések okozzák. Az ultrafinom részecskék különösen vérrögképződéshez vezethetnek, amely eredménye infarktus, szélütés vagy trombózis lehet. De asztma, COPD és fertőzések is kialakulhatnak ennek következtében.

A legfontosabb ellenszer a sok folyadék fogyasztása, s célszerű a fűtési szezonban nem az esti órákban tankolni, amikor begyújtják a kályhákat. Ugyanakkor érdemes a régebbi porszívókat modern „A” porvisszabocsátási osztályúakra cserélni.

