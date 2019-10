Főhajtás a hősök és a mártír miniszterelnök előtt

Megyeszerte megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatiról.

– A hatos szám kultikus az életemben – kezdte ünnepi beszédét Csurka László. – 1936-ban születtem, 1956-ban lettem színész Kaposváron, 1956-ban eljátszottam életem egyik nagy főszerepét a Csongort, Németh Antal rendezésében a kaposvári Csiky Gergely Színházban. 1956-ban elmondhattam a Kossuth szobor előtt a Nemzeti dalt és ugyanekkor megválasztottak a kaposvári Csiky Gergely Színház Forradalmi Bizottságának elnökének. Hat hónap múlva eltávolítottak Kaposvárról, 2016-ban lettem nyolcvan éves. Hatvan év távlatából is büszke vagyok arra, hogy rész vehettem a forradalomban és hálát adok a sorsnak, hogy átélhettem azokat a varázslatos napokat – tette hozzá a Jászai Mari-díjas színművész, aki visszaemlékezése után elszavalta Márai Sándor: Mennyből az angyal című költeményét.

A Nagy Imre szobornál lévő megemlékezésen a Vikár Béla Vegyeskar, valamint Zsíros Linda, Fándly Csaba, Mészáros Flóra és Solymos Luca is közreműködött, ezután a tömeg átvonult a Berzsenyi parkba, ahol „A szabadság angyala szobornál” hajtottak fejet az áldozatok előtt.

Fonyódon a Kulturális Központ színháztermében emlékeztek meg a 63 évvel ezelőtti eseményekről. Kovács Emőke, történész beszédében olyan balatoni sorsokról, történetekről szólt, amelyek meghatározóak voltak a vidék és az ország életében. A böhönyei Művelődési Házban Zsoldos Márta Piroska, polgármester hangsúlyozta: 56 nemcsak nekünk, de a XX. század világtörténetében számos nép közös ünnepe. 1956 nélkül ma Európa sem lenne az a szellemi, gazdasági és politikai közösség, melyben Magyarországnak ismét helye van.

Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött című írására építette emlékező beszédét. A városvezető úgy fogalmazott: 1956-ban végigzúgott a magyarokon a szabadság vágya. Spontán tüntetések, gyűlések voltak országszerte, így Bogláron is. Leszedték a vörös csillagot a pártházról és az Országzászlónál is hangosan követelték jogaikat az akkoriak, akik közül többen még ma is velünk élhetnek. Hozzátette: hajtsunk fejet 1956 holt és még élő hősei előtt és a babits-i hitvallás szerint higgyünk a békében, az igazságban, a hitben, a lélekben és az emberben.

Felkelt ez a nép, mert élni akart

Már az október huszonharmadikát megelőző napon elkezdődtek az 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezései. Kaposváron a Hősök templománál a Füred Roxínkör tagjai és a Toponári-iskola diákjai „Felkelt ez a nép, mert élni akart ” címmel elevenítették fel a hatvanhárom évvel ezelőtti eseményeket. A megemlékezésen Borhi Zsombor, Kaposvár alpolgármestere hangsúlyozta: a hősök nagyon is közülünk valók, mert nemcsak az a hős, aki Molotov- koktéllal a kezében, a géppuskatűzzel nem törődve ugrik a szovjet tankok elé, hanem mindazok, akik egy áldott pillanatban félre teszik személyes érdekeiket, nem néznek karriert, hasznot és biztonságot, hanem csak egyre figyelnek, a közösség céljaira.