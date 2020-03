Tiszteletbeli családtagok figyelnek az elesettekre a falvakban

Nem hagynak senkit sem ellátás és segítség nélkül a somogyi falvakban. Gigére három helyről érkezik az ebéd, a házi segítségnyújtók is több időst látogatnak napok óta. Maszkban, kesztyűben viszik ki a gyógyszert és az élelmiszert. Akinél szükséges, ott a ház körül is segítenek.

Széles mosollyal fogadta a 89 éves Juliska néni Szücs Sándornét. A gigei házi gondozó odatelepedik a sparhelt mellett melegedő Kalmár Ferencné mellé és már méri is a vérnyomását. – 159 megint, biztos a hidegfront miatt ilyen magas, mert a gyógyszert reggel bevette – mondta fejcsóválva. Ebédet ad, vizet hoz a kútról, majd rövid beszélgetés után indul is tovább. Most sajnos nincs idő többre, sok időshöz kell még eljutnia. Korábban átlagosan naponta 10-12 idős embert látogatott, de most kétszer ennyihez kell mennie. – Általában megnézem egészségügyi állapotukat, cukrot vagy vérnyomást mérek, viszem a gyógyszereket, és ha kell be is vásárolok – sorolta el a napi teendőit Szücs Sándorné.

– Három gyógyszertárral állunk kapcsolatban, hogy minden készítményt be tudjunk szerezni.

Heti kétszer érkezik a faluba a háziorvos, s amint kitölti a recepteket, a gondozó már indul is a gyógyszerekért. Asztala most is receptekkel van tele, amelyekre gémkapoccsal fel van tűzve, melyik mennyibe kerül.

Juliska néni azt mondja, ki se megy otthonából. Naponta látogatja a gondozó. – Nagyon rendes, rengeteget segít. A fiam is el szokott jönni, a lányom meg mos rám. Ő a vírus miatt csak maszkban jön és ritkábban – mondta el a gigei nyugdíjas. Nagy szívfájdalma, hogy most nem tud kertészkedni, marad helyette a tévézés. Pedig a faluban azt mondják, neki van a legszebb kertje, még 50 éves tökmagja is van. – Angyalom, mondja meg a polgármester asszonynak, apró vetőkrumplit szerezzen nekem, mert hát el kéne azt is rakni – súgta oda az önkéntesnek. Azt mondja: bízik benne, hogy a koronavírus-járvány hamar lecseng.

– Túléltem a tífuszt, remélem, hogy a koronavírust sem kapom el – mondta búcsúzóul.

Bajban derül ki, hogy mennyire összetartó a közösség

Az ebéd három helyről érkezik Gigére. Csökölyből és Kaposmérőből hozzák az óvodásoknak és az iskolásoknak, a falu felnőtt lakói pedig Somogysárdról kapják az ellátást. – 53 gyermeknek visz ebédet a falugondnok a hivatal önkéntesével, továbbá Somogysárdról száz adag érkezik, amelyet a konyhánkról visznek el a lakosok – mondta el Bálint Ildikó, Gige polgármestere.

Hozzátette: reggel begyűjtik az éthordókat és délben pedig már étellel töltik meg. A polgármester megjegyezte: összehangolt munkára van szükség a veszélyhelyzetben, mindenki erőn felül teljesít a településen, hogy senki se maradjon ellátás nélkül. – 45-50 perc mire végigérünk a falun, szájmaszkban és kesztyűben dolgozunk már napok óta – mondta el Nyerges Zoltán falugondnok. Sokáig nem időznek indulnak is tovább. – Bőséges adag és finom, jól jön ebben az időben a segítség – mondta el Sárközi Ferenc.