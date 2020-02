Tíz éven át élhetnénk ötcsillagos hotelben

Befektetnének, adakoznának és pihennének az általunk megkérdezett somogyi emberek, ha megnyernék az ötöslottó főnyereményét. Ezen a hétvégén minden idők legnagyobb nyereményét, több mint ötmilliárd-kétszázötvenmillió forintot lehet hazavinni.

Az átlagosnál jóval többen próbálnak szerencsét a hazai lottózókban. A Szerencsejáték Zrt. adatai szerint az elmúlt heti alapjátékok száma a szokásos 3,3 millióhoz képest több mint 5,7 millióra emelkedett. A kaposvári Irányi Dániel utcai lottózóba is sokan tértek be, hogy beikszeljék azt az öt számot, amit reményeik szerint a szombat esti sorsoláson kihúznak majd. Horváth József négy éve játszik aktívabban ötöslottót, korábban csak alkalmanként töltött ki egy-egy szelvényt. Azt mondta: ha megnyerné a főnyereményt, akkor olyan dolgokat vásárolna meg, amelyekről korábban csak álmodott. – Vennék egy szuper luxusautót – mondta. – Az is lehet, hogy többet. A pénz egy részét befektetném, vásárolnék ingatlanokat és természetesen a rászorulóknak is adnék. Az biztos, hogy kerülném a munkát, mert eddig már nagyon sokat dolgoztam. Az utazást egyelőre hanyagolnám a koronavírus miatt, de később biztosan elmennék sok helyre – tette hozzá Horváth József.

Hasonlóan vélekedett egy másik férfi is. Nevét nem vállalta, de annyit elmondott, ha rámosolyogna a szerencse, több ingatlant és autót is venne, valamint egészségügyi szervezeteknek és állatmenhelyeknek is adna a nyereményből. Hozzátette: addig dolgozna jelenlegi munkahelyén, amíg ki nem találja, mit csinálna szívesebben. Dörömböző Róbert is bízik abban, hogy kihúzzák számait a sorsoláson. Nyereményéből több tízmillió forinttal támogatná a daganatos betegségben szenvedő gyerekeket, de jutna pénz a Kaposvári Egyházmegyének és hajléktalanszállónak is. Az ötöslottó több mint hatvanéves történetében számos nagy nyeremény született. A több 3 milliárd forintot meghaladó főnyeremény mellett 2019-ben 4,194 milliárd, 2015-ben 5,049 milliárd, 2003-ban pedig 5,092 milliárd forintot nyertek. Az eheti 5,252 milliárd forint azonban az eddigi legnagyobb megnyerhető összeg.

Luxusélet a szerencsés nyertesnek

Megváltozik az élete annak, aki elviheti a hatalmas összegű lottónyereményt. Szerkesztőségünk kiszámolta, hogy mire lenne elég ez a hatalmas összeg. A Somogyi Hírlap egyéves előfizetői díja 41.880 forint, a lottó főnyereményből több mint 125 ezer 405 évig lehetne előfizetni napilapunkra. Jelenleg a világ legdrágább autója egy Bugatti Voiture Noire, amelynek az ára 19 millió dollár, ami átszámítva valamivel kevesebb mint ötmilliárd-kilencszázmillió forint. A várható főnyereménye nem elég ahhoz, hogy valaki megvegye ezt a járgányt, viszont az Aston Martin Valkyrie típusból ötöt is lehetne a pénzből vásárolni. Egy budapesti luxusszálloda lakosztályát, amely naponta több mint egymillió-négyszázötvenezer forintba kerül, majdnem tíz évig ki lehetne bérelni a nyereményből.