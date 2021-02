Tíz hónapon át vártunk az oltásra, hogy végre elfeledhessük a vírust

Azokon a somogyi településeken is oltják majd az embereket, ahol járóbeteg-szakellátás működik. A munkába a háziorvosokat is bevonják, hogy gyorsabban és gördülékenyebben haladjon a koronavírus-elleni vakcina beadása – mondta lapunknak Neszményi Zsolt, Somogy megyei kormánymegbízott.

– A járvány hogyan alakította át a kormányhivatal működését? Milyen intézkedéseket kellett hozniuk?

– A kormány tavaly március 14-én rendelte el a veszélyhelyzetet, melyhez nekünk is igazodnunk kellett. A járvány első hullámában nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a munkatársainkat és az ügyfeleket megpróbáljuk a lehetőségeink szerint megvédeni a vírustól. Ennek érdekében többször takarították az épületet, munkaidő után pedig az ügyfélszolgálatok speciális fertőtlenítésen estek át. Az országban elsőként a mi ügyintézőinket védték plexifalak, több mint 250 helyre került ki ilyen védőeszköz. Fontos lépés volt az is, hogy a kormányablakokban és az ügyfélszolgálatokon csak előzetes bejelentkezés alapján lehetett ügyeket intézni. Ezzel a találkozások számát minimálisra csökkenthettük, az elektronikus ügyintézést pedig erősíthettük.

– A Megyei Védelmi Bizottság elnökeként mit tapasztalt a kórházakban? Az intézmények fel voltak készülve arra, hogy fogadják és ellássák a betegeket?

– A második hullám idején, novemberben Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatott minden bizottsági elnököt a helyzetről és a feladatokról. Ezt követően meglátogattam a megye kórházait, voltam a kaposváriban, a nagyatádiban és a siófokiban is. Mindenhol meggyőződtem arról, hogy az orvosok és a szakápolók minden tárgyi feltételt megkaptak a munkájukhoz és tényleg minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy az alapfeladataik mellett a covidos betegeket is megfelelően ellássák.

– Novemberben elindultak a tesztelések az oktatási és a szociális intézményekben. Mekkora feladat volt ennek a lebonyolítása?

– A tavalyi évnek ez volt a legnagyobb feladata, hiszen az oktatási intézményeknél ezt helyben kellett megoldanunk. Tesztelőcsapatokat alakítottunk, ebben az egészségtudományi karok hallgatói, valamint a mi munkatársaink segítettek. A hallgatók segítőkészsége minden várakozást felülmúlt. Tényleg nagyon akartak segíteni, pedig emellett nekik még vizsgaidőszakuk is volt. Munkájuknak köszönhetően az operatív törzs átfogó képet kapott arról, hogy a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban mennyien fertőződtek meg. Az egészségügyi és a szociális intézmények pedig maguk oldották meg a tesztelést.

– Mennyire voltak aktívak a pedagógusok? Mennyien teszteltették magukat?

– Somogyban 367 helyszínen teszteltek az önkéntesek és a kormányhivatal dolgozói. Több mint 4300 pedagógust szűrtek le az első körben. A kormányhivatal dolgozói is szép számban vállalták a tesztelést, dolgozóink 85 százalékától vettek mintát. Azt gondolom, ez jó eredménynek számít.

– A járvány hazai berobbanása után tíz hónappal megérkezett a vakcina Magyarországra. Hogyan zajlottak az első oltások Somogyban?

– Elsőként az egészségügyben dolgozók kapták meg a vakcinát. A kórházi dolgozók mellett pedig a háziorvosok oltása is elkezdődött, azonban azt tudni kell, hogy ez önkéntes alapon működik. Meggyőződésem, hogy Somogyban ezen a terülten is jól állunk, hiszen sokan tartják fontosnak, hogy beoltassák magukat. Hónapok óta másra sem vártunk, csak erre az egyedüli lehetséges megoldásra. Most végre itt van a lehetőség. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy regisztráljon és oltassa be magát, mert minden jobb, mint a betegség, ráadásul valamennyiünk számára ez a felelős magatartás. Az első oltásokon már túl vagyunk. Ellátogattam a megyei kórházba és néhány szociális intézménybe is, és mindenhol azt tapasztaltam, hogy szervezetten, rendben zajlik az érintettek beoltása. A megyében – előrelátóan – az ideérkezett vakcinák felét félretették azért, hogy akiket beoltanak, nekik az ismétlőoltást is be tudják majd adni.

– Somogy megyében jelenleg csak Kaposváron van oltópont. Más településen mikor lesz majd?

– Egy épületben ugyan, de több oltópont működik. Az egészségügyi dolgozók oltása folyamatos, sőt a héten megkezdődik a második vakcina beadása is. Amikor a tömeges oltási szakaszba érünk, már nemcsak a kórházakban lesz oltópont, hanem olyan településeken is, ahol csak járóbeteg-szakellátás van, például Fonyódon, Balatonbogláron, Barcson, Csurgón. Ezeket az intézményeket is bevonjuk az oltási feladatokba, illetve – és talán ez a legnagyobb bázis – a háziorvosok is közreműködnek majd ebben. Ez azért is fontos, mert ők ismerik a betegeiket, minden fontos információt tudnak róluk, így azt is látják, hogy valaki oltható-e vagy sem. Somogyban, jelenleg mintegy 200 betöltött praxis van.

Tíz év legnagyobb beruházása

Teljesen megújult a Somogy Megyei Kormányhivatal épülete. A tíz éve működő hivatalnak eddig ez volt a legnagyobb beruházása. Neszményi Zsolt kormánymegbízott a Somogyi Hírlapnak elmondta: az épület meghatározó jelentőségű a városban, ezért is fontos, hogy korszerűsítsék.

A kormánymegbízott hangsúlyozta: az egy éven át tartó felújítás több mint bruttó kétmilliárd háromszázmillió forintba került, amelyből az energetikai fejlesztést finanszírozták.

Ehhez a kormány saját forrásból még mintegy 950 millió forintot tett hozzá, így újulhatott meg az egész épület. A kivitelezőnek bőven akadt dolga az elmúlt évben, a kormányhivatal épületének hasznos alapterülete ugyanis mintegy 8000 négyzetméter. Neszményi Zsolt kiemelte: az épület műszaki átadása már megtörtént. Ezek mellett a kormányhivatal előterében új teret alakítottunk ki, több helyen burkolatot cseréltünk, tanácstermeket újítottunk meg, hogy a 21. század követelményeinek megfeleljen. A kormánymegbízott hozzátette: a járványhelyzettől is függ, hogy mikor adják át a megújult épületet, de várhatóan ez márciusban lesz.