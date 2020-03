Tíz napos szünettel készül a távoktatásra a Kaposvári Egyetem

Körülbelül 2700 hallgatót érint a Kaposvári Egyetem lezárása, első lépésként Kovács Melinda rektor rendkívüli rektori szünetet rendelt számukra.

– Most tíz napos szünetet tartunk, amely alatt fel tudunk készülni a távoktatásra – mondta Kovács Melinda lapunknak. – A tavaszi szünetet követően pedig távoktatásban folytatjuk a munkát. Ez azt is jelenti, hogy minden magyar hallgatónak ki kell költöznie a kollégiumból. A külföldi diákok maradnak, de a távoktatás rájuk is vonatkozik.

Hatvan külföldi hallgató tanul a Kaposvári Egyetemen, köztük vannak olyanok is, akik befejezik tanulmányaikat, de elsőévesek is. Először egy másfél hónapra vonatkozó tervet készítenek, majd egyet a szorgalmi időszak végéig kiterjedően. Megvizsgálják azt is, hogy egyes szakokon és tárgyak esetében, mely távoktatási formát alkalmazzák. Kovács Melinda elmondta: az egyetemi munkatársak számára folytatódik a munka.